'Hyundai wil robotfabrikant Boston Dynamics overnemen voor 845 miljoen euro'

Hyundai zou in gesprek zijn met SoftBank om robotbouwer Boston Dynamics over te nemen. Met de deal zou zo'n 845 miljoen euro gemoeid zijn. Boston Dynamics is sinds 2017 onderdeel van SoftBank.

Bloomberg sprak met meerdere anonieme bronnen die de gesprekken tussen Hyundai en SoftBank bevestigen. Volgens de bronnen is de deal nog niet rond en zouden de gesprekken nog uit kunnen lopen op niks. Hyundai, voornamelijk bekend als autofabrikant, zou volgens een van de bronnen maximaal een miljard dollar betalen voor de robotbouwer. Geen van de genoemde partijen zou inhoudelijk willen reageren op de gesprekken.

Boston Dynamics werd in 1992 opgericht als MIT-project, in 2013 nam Google de robotbouwer over. Sinds 2017 is SoftBank eigenaar van het bedrijf. De robotbouwer werkt al jaren aan robots als Spot, maar maakt nog geen winst. Wel wordt Spot inmiddels gebruikt door bedrijven, zoals Ford. Hyundai maakt momenteel al robots, maar dan industriële robots bedoeld voor fabrieken. Boston Dynamics heeft juist de intentie om de robots in de toekomst aan consumenten te kunnen verkopen.