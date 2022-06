Boston Dynamics laat Spot-robot zichzelf opladen en start verkoop van robotarm

De vierpotige Spot-robot heeft met de Spot Enterprise een nieuwe versie gekregen die verbeterde hardware en een oplaaddock krijgt. Net als veel robotstofzuigers kan Spot zichzelf nu dus opladen wanneer hij leeg is. Op die manier kan de robot langer werken zonder menselijke interactie.

De Spot Enterprise-robot met oplaaddock is volgens Boston Dynamics voornamelijk bedoeld voor bedrijven en organisaties die de robot voor 'langere inspectietaken en dataverzamelingsmissies' willen inzetten. De Enterprise-variant krijgt geüpgradede hardware op het gebied van veiligheid, communicatie 'en gedrag in afgelegen omgevingen'. Met deze upgrades moet Spot langer autonoom kunnen werken en een groter WiFi-bereik krijgen. Ook moeten de payload-poorten flexibeler zijn en kunnen gebruikers sneller grotere datasets downloaden van de Spot-robot.

Volgens The Verge krijgt de Spot Enterprise een verbeterde cpu en heeft de oplaaddock een fiducial marker zodat Spot naar de dock kan navigeren. Wanneer de robot dichtbij genoeg is, zal deze zakken op de dock om zo op te laden. De dock heeft daarnaast een ethernetaansluiting om de verzamelde Spot-data sneller en betrouwbaarder te kunnen uploaden.

Naast de oplaaddock geeft Boston Dynamics robotbestuurders nog een extra reden om niet bij de robot in de buurt te hoeven komen. Het bedrijf introduceert namelijk Scout, software waarmee je de Spot op afstand via de browser kan besturen. Bestuurders kunnen met Scout de Spot-robot vertellen dat deze autonome missies moet starten, of ze kunnen handmatig de controle van de robot overnemen. Samen met Spots (warmtebeeld)camera kunnen bestuurders zo op afstand bijvoorbeeld toezicht houden op een omgeving.

Boston Dynamics maakt daarnaast bekend dat Spots arm te koop is. Het bedrijf liet al eerder zien dat Spot met de arm zelf taken kan uitvoeren, maar laat in een nieuw filmpje zien dat de robot nieuwe kunsten heeft geleerd. Tegenwoordig kan de robot tuinieren, met krijtjes tekenen en samen met twee andere robots touwtjespringen. Het bedrijf geeft geen prijzen voor de vandaag aangekondigde producten, maar zegt dat geïnteresseerde partijen contact op moeten nemen met de verkoopafdeling van het bedrijf. De originele Spot-robot kost 74.500 dollar. Aangezien de Enterprise-versie betere specs heeft en een oplaaddock meekrijgt, zal de prijs hiervan vermoedelijk hoger liggen. Inmiddels heeft Boston Dynamics naar eigen zeggen ruim vierhonderd Spots gebouwd.