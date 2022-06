Mediaspeler VLC bestaat twintig jaar

Grote kans dat als je een bestand pakt, de extensie verandert in een aantal willekeurige letters en het vervolgens in VLC laadt, je een goedwerkende 4k-film krijgt te zien. De videospeler die erom bekendstaat alles af te spelen is twintig jaar oud.

De VideoLAN Client, of simpelweg VLC, bestaat sinds 1 februari 2001. Daarmee is de software al meer dan twee decennia oud, maar nog steeds ongekend populair. Toen werd de software door de Franse maker VideoLAN vrijgegeven onder een GNU-GPL-licentie. Sindsdien is de player volgens maker VideoLAN zeker 3,5 miljard keer gedownload. Daar zitten waarschijnlijk veel dubbelingen in, want VLC blijft voor veel gebruikers een van de eerste programma's die ze op een nieuwe computer downloaden.

De mediaspeler is het bekendste product van VideoLAN, maar zeker niet het enige. De organisatie ontwikkelde bijvoorbeeld ook de veelgebruikte codec x264. Ook werd er gewerkt aan andere streamingsoftware, -codes en -libraries zoals libdca, liba52 en libmpeg2. De software staat dan ook vooral bekend om zijn vermogen om werkelijk ieder mogelijk bestandsformaat af te spelen als het ook maar een klein beetje gerelateerd is aan audio of video.

VideoLAN is sinds de oprichting ook altijd een stichting gebleven die zich tot doel stelde om de software altijd gratis te houden. Dat is tot nu toe ook gebeurd en in tegenstelling tot veel andere software bevat VLC geen advertenties, upselling of bloatware. Volgens de makers hebben in de afgelopen jaren zeker duizend vrijwilligers op de een of andere manier bijgedragen aan de software.