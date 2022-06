VideoLAN werkt aan browserversie VLC op basis van WebAssembly

Het ontwikkelteam van VideoLAN werkt aan een nieuwe browserversie van VLC op basis van WebAssembly en JavaScript, waarmee het mogelijk wordt naar films te kijken vanuit een webpagina. Ook brengt het team dit jaar VLC 4.0 uit.

Volgens Jean-Baptiste Kempf, de voorzitter van de VideoLAN-stichting, is VLC voor het web nog niet af, maar is er flinke vooruitgang geboekt. Hij zegt tegen Protocol dat de browserversie in feite het draaien van VLC in een webpagina omhelst en dat gebruikers elk ondersteund videobestand zo in een browser af kunnen spelen.

VLC had al een plug-in om in browsers te kunnen draaien, maar deze was op het inmiddels niet meer ondersteunde Flash gebaseerd. De nieuwe variant is op basis van WebAssembly en JavaScript ontwikkeld. WebAssembly is een open W3C-standaard die door vrijwel alle populaire browsers ondersteund wordt en bedoeld is om applicaties op webpagina's te kunnen draaien zonder plug-invereiste.

Kempf meldt verder dat versie 4.0 van VLC dit jaar gaat verschijnen. Deze versie bevat onder andere een gewijzigde interface tegenover de huidige VLC-versie. Volgens de voorzitter maakt VideoLAN het daarbij mogelijk om meer online content van derde partijen in de videospeler te integreren via extensies. Hij liet daarbij volgens Protocol de deur open voor het ondersteunen van video's met advertenties.

Ten slotte maakt de voorzitter bekend dat beveiliging hoog op de agenda staat en dat er gewerkt wordt aan sandboxing van VLC, zodat criminelen niet via kwetsbaarheden in de videospeler de rest van een systeem kunnen benaderen. Volgens Kempf is een videospeler een belangrijke attack-vector op een systeem, omdat mensen steeds minder applicaties installeren, naast een browser, videospeler, pdf-lezer en fotoapplicatie.