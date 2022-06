Broncode van Witcher 3 en Cyberpunk 2077 is mogelijk verkocht bij veiling

De broncode van Witcher 3 en Cyberpunk 2077 is naar verluidt succesvol geveild aan een nog onbekende partij. Twee dagen geleden lekte de broncode van kaartspel Gwent online, de broncode voor de andere spellen werd per veiling aangeboden. Die lijkt nu gesloten te zijn.

Gestolen data van gameontwikkelaar CD Projekt Red die buitgemaakt is bij een ransomware-aanval vorige week, is online verschenen en geveild. Dat meldt datasecurity-platform vx-underground op Twitter. In eerste instantie leek het alleen te gaan om de broncode van het kaartspel Gwent, maar dat bleek een teaser. Broncodes van The Witcher 3, Thronebreaker en Cyberpunk 2077, plus vermeende interne documenten van CD Projekt Red verschenen niet veel later in een online veiling. Volgens vx-underground is die veiling succesvol afgerond en is de broncode van beide spellen dus verkocht.

Bij de bekendmaking van de ransomware-aanval toonde CD Projekt Red een dreigbrief waarin stond dat de aanvallers broncode van Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent en de niet nog uitgebrachte versie van The Witcher 3 hadden buitgemaakt. De aanvallers schrijven daarbij dat CD Project Red 48 uur de tijd heeft te reageren op de aanval. Het Poolse bedrijf heeft aangegeven niet te onderhandelen met de aanvallers en geen losgeld te betalen.

Nu lijkt het erop dat de aanvallers daaropvolgend de broncode per veiling hebben aangeboden op een hackerforum. In afbeeldingen die vx-underground op Twitter deelt, is een deel van de uitgelekte broncode van Gwent te zien en een screenshot van de veiling. Het startbod van de veiling was een miljoen dollar, voor 7 miljoen dollar kon de data direct gekocht worden. Niet veel later meldde vx-underground dat de veiling gesloten was, omdat er buiten de veiling om een deal gesloten was. Het is onbekend wie de data gekocht heeft en wat deze persoon met de data wil doen. Ook is niet bekend voor hoeveel de data uiteindelijk gekocht is. De verkoop is bevestigd door KELA, een securitybedrijf dat gespecialiseerd is in het monitoren van het darknet.