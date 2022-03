'Gestolen broncode en console-sdk's CD Projekt Red worden online gedeeld'

De broncode voor Cyberpunk 2077, The Witcher 3 en zijn raytracing-editie en Thronebreaker zijn naar verluidt online verschenen. Ook development kits voor meerdere consoles, die ook bij ontwikkelaar CD Projekt Red gestolen waren, zijn gepost.

Volgens uitzoekwerk van Eurogamer is de broncode van de games weliswaar online te vinden, maar nog steeds versleuteld. De groep die de code in handen heeft, vraagt om een 'donatie' van 10.000 dollar per game, in crypto, voor de decryptiesleutels. De kans is aanwezig dat iemand die de decryptiesleutels voor dat bedrag koopt, de data onversleuteld op het internet plaatst, waarna iedereen erin zou kunnen grasduinen. De software development kits voor de Switch, PS4, PS5 en 'Xbox' zijn ook online gezet en zijn niet versleuteld. Volgens databreaches.net wordt de broncode aangeboden op een nieuw platform voor lekken, genaamd payload.bin.

De groep die de code nu online zet, zou niet dezelfde zijn die CDPR hackte, eerder dit jaar. Dit zou de groep zijn die de buit heeft gekocht, maar die zou dat gedaan hebben onder voorwaarde dat ze hem niet verder zouden distribueren. Dat gebeurt nu schijnbaar dus toch. In een readme vertelt de groep dat 'dit lek akkoord is met de koper in ruil voor een korting', wat een toelichting lijkt te zijn op die tegenstrijdigheid, maar niet een heel heldere uitleg is.

De broncode van Gwent, die ook gestolen was bij de aanval op CDPR, werd al voor de veiling online gezet. Wellicht was dat om de aandacht te trekken en de legitimiteit van het te veilen object aan te tonen.

Bij de hack op CDPR was ook non-gamedata van het bedrijf gestolen. Volgens een bericht van de hackers ging het destijds om documenten omtrent 'accounting, administratie, human resources, investeerdersrelaties en meer'. De groep claimt dat deze gevoelige documenten niet met het publiek gedeeld zullen worden, maar wel 'met de media'. Wellicht is dat om aan te tonen dat ze de gestolen data echt in handen hebben.

CD Projekt Red stelde ten tijde van de ransomware-aanval al dat het 'verwachtte dat de gestolen data ging uitlekken'. Het zei niet te onderhandelen met de hackers en geen losgeld te betalen.

Beeld gepost op Twitter door @zavtracast