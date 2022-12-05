CD Projekt RED brengt vanaf 2024 geen nieuwe content meer uit voor Gwent

CD Projekt RED stopt in 2024 met het uitbrengen van nieuwe content voor online kaartgame Gwent. De studio komt volgend jaar nog met nieuwe kaarten en e-sporttoernooien rondom het spel, maar houdt daar in 2024 mee op. Gwent blijft na die tijd wel online.

CD Projekt stopt vanaf 2024 met de ondersteuning van Gwent: The Witcher Card Game, bevestigt het bedrijf tegenover IGN. De game wisselt dan naar een 'community-gedreven aanpak', die bij de studio bekendstaat als Project Gwentfinity. Vanaf dat moment zal slechts een klein team de game draaiende houden, vertelt het bedrijf. De overige Gwent-ontwikkelaars worden elders binnen CD Projekt RED ondergebracht.

De game stapt in 2024 over op een nieuw progressiesysteem op basis van 'seizoenen'. Spelers krijgen vanaf dan de mogelijkheid om te stemmen op veranderingen aan het balans van de game. Daarbij worden wel bepaalde beperkingen ingesteld om manipulatie en het doorvoeren van 'gamebreaking' veranderingen te voorkomen. De game ontvangt vanaf dan ook geen grote updates meer.

De Poolse gamestudio brengt in 2023 nog wel nieuwe content uit voor het kaartspel. Er worden volgend jaar 72 nieuwe kaarten toegevoegd aan Gwent, verdeeld over drie uitbreidingen die in april, juli en september 2023 uitkomen. Er worden daarnaast twee e-sporttoernooien georganiseerd en de game blijft zijn maandelijkse balansaanpassingen ontvangen.