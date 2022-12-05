CD Projekt RED brengt vanaf 2024 geen nieuwe content meer uit voor Gwent

CD Projekt RED stopt in 2024 met het uitbrengen van nieuwe content voor online kaartgame Gwent. De studio komt volgend jaar nog met nieuwe kaarten en e-sporttoernooien rondom het spel, maar houdt daar in 2024 mee op. Gwent blijft na die tijd wel online.

CD Projekt stopt vanaf 2024 met de ondersteuning van Gwent: The Witcher Card Game, bevestigt het bedrijf tegenover IGN. De game wisselt dan naar een 'community-gedreven aanpak', die bij de studio bekendstaat als Project Gwentfinity. Vanaf dat moment zal slechts een klein team de game draaiende houden, vertelt het bedrijf. De overige Gwent-ontwikkelaars worden elders binnen CD Projekt RED ondergebracht.

De game stapt in 2024 over op een nieuw progressiesysteem op basis van 'seizoenen'. Spelers krijgen vanaf dan de mogelijkheid om te stemmen op veranderingen aan het balans van de game. Daarbij worden wel bepaalde beperkingen ingesteld om manipulatie en het doorvoeren van 'gamebreaking' veranderingen te voorkomen. De game ontvangt vanaf dan ook geen grote updates meer.

De Poolse gamestudio brengt in 2023 nog wel nieuwe content uit voor het kaartspel. Er worden volgend jaar 72 nieuwe kaarten toegevoegd aan Gwent, verdeeld over drie uitbreidingen die in april, juli en september 2023 uitkomen. Er worden daarnaast twee e-sporttoernooien georganiseerd en de game blijft zijn maandelijkse balansaanpassingen ontvangen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-12-2022 16:40 6

05-12-2022 • 16:40

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Gwent: The Witcher Card Game

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Reacties (6)

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megatellica 5 december 2022 16:56
Jammer voor de playerbase maar wel begrijpelijk. Ik heb zelf meermaals geprobeerd om erin te komen maar het sprak me gewoon niet genoeg aan als standalone game. Het was een leuke gimmick in de Witcher voor mij maar daar bleef het ook wel bij.


Edit: spelfout

[Reactie gewijzigd door megatellica op 22 juli 2024 18:08]

CobraVE @megatellica6 december 2022 15:11
Omdat je in de Witcher 3 je deck zo kon layeren met "spawn" kaarten (kaarten die nieuwe kaarten spawnen) dat je onoverwinnelijk werd. :D

Dit is niet te doen in de online variant.

[Reactie gewijzigd door CobraVE op 22 juli 2024 18:08]

Rotinaj 5 december 2022 19:32
Ik geniet nog steeds van een 'occasional round of Gwent'. De vibe spreekt me zoveel meer aan dan bijvoorbeeld Hearthstone of Marvel Snap. Je wordt meer als een volwassene behandeld in mijn beleving. Zowel in de gameplay die je net wat meer na laat denken en minder neer komt op geluk, als in de prachtige - en dan bedoel ik echt prachtige - art. Het is dus vrij droevig nieuws maar het is wat het is. Volgend jaar wordt nog genieten van de nieuwe sets en wie weet wat er daarna weer allemaal te spelen valt!
Franz24 @Rotinaj6 december 2022 09:12
Legends of Runeterra is echt een aanrader mocht je nog iets nieuws willen proberen! Voor mij uiteindelijk de leukste van alle opties in het genre, en ook qua stijl iets volwassener dan Hearthstone in ieder geval.
Rotinaj @Franz246 december 2022 09:35
Dankjewel, ik zal het eens checken!
sjoerdadlp 5 december 2022 20:36
Bijzonder dat er een democratische voortzetting van het spel blijft! Ik ben benieuwd hoe goed dat gaat werken. Als ze er een trend mee inzetten dan zou ik dat zeer op prijs stellen. Het zou de manier kunnen zijn om een spel in leven te houden zonder (hoge) kosten en doet veel meer eer aan de community dan het spel ineens offline te halen (zoals Ubisoft recentelijk nog deed bij zijn oudere games).

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