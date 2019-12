CD Projekt Red stopt met consoleversie The Witcher-kaartgame Gwent

CD Projekt Red staakt vanaf volgende week de ondersteuning van Gwent op de PlayStation 4 en de Xbox One. De game krijgt op de consoles geen updates meer en het is niet meer mogelijk om items te kopen met echt geld. Spelers kunnen hun profiel overzetten.

De ontwikkelaar stopt met de ondersteuning van de consoleversie omdat de iOS-versie van Gwent recent is uitgebracht en de Android-versie op komst is. CD Project Red wil zich op die versies en op de pc-versie richten. Het merendeel van de Gwent-spelers gebruikt die platforms en ook de consoleversies onderhouden is volgens het bedrijf teveel werk.

Gwent-spelers kunnen hun voortgang overzetten naar een nieuw of bestaand GOG-account. Zowel de pc-versie als de mobiele versie gebruikt die accounts. Vanaf maandag kunnen spelers via een website hun consoleaccount overzetten. Het samenvoegen van Gwent-accounts is niet mogelijk, dus dat werkt alleen bij GOG-accounts die nog geen progressie hebben in het spel.

Spelers van de consoleversie krijgen een half jaar de tijd om hun account over te zetten naar GOG. Komende maandag brengt CD Projekt Red een update uit voor de consoleversie van Gwent die de game als het ware bevriest in de huidige staat. Het spel blijft in die vorm werken tot 9 juni 2020. Uitbreidingen en updates komen niet meer uit en het kopen van items met echt geld is niet meer mogelijk. Het is vanaf maandag ook niet meer mogelijk om met de consoleversie tegen spelers op andere platformen te spelen.

Gwent begon als een kaartspel in The Witcher 3. De standaloneversie werd eind 2018 officieel uitgebracht. De consoleversies verschenen een jaar geleden. Eind oktober kwam de iOS-variant uit en de Android-versie volgt in het eerste kwartaal van volgend jaar.