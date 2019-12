GOG-gameclient Galaxy 2.0 komt in open bèta beschikbaar

GOG heeft zijn Galaxy Launcher 2.0 in open bèta beschikbaar gemaakt. Met GOG Galaxy 2.0 kunnen gamers spellen en vrienden van verschillende platformen bij elkaar zien, en kunnen zij vrienden toevoegen. Welke platformen er op dit moment precies aangesloten zijn is niet bekend.

De Galaxy Launcher 2.0 was al langer beschikbaar, maar alleen als gesloten bèta. GOG, dat onderdeel is van CD Projekt Red, heeft de dienst nu voor iedereen beschikbaar gemaakt. Het bedrijf vraagt spelers om feedback via een hub in de app of via de sociale media of het forum van het bedrijf.

GOG Galaxy 2.0 is een 'lichtgewicht' client waarmee spelers games van verschillende platformen kunnen verzamelen. Volgens GOG zijn er op dit moment integraties met twintig van zulke platformen, al geeft het bedrijf geen lijst met welke platformen dat precies zijn. In een video zijn in ieder geval de Epic Store en Xbox te zien. Afgelopen zomer werd al bekend dat Microsoft met de Xbox Game Pass naar het platform kwam. De gesloten bèta kreeg toen ook een nieuw uiterlijk waarbij alle games in één scherm te zien waren, maar gebruikers kunnen met de open bèta ook zelf lijsten maken met hun games.

Op het platform is het ook mogelijk vrienden van verschillende platformen toe te voegen. Die zijn dan in één lijst te zien, inclusief hun voortgang, achievements en de games die zij spelen. GOG zegt dat in het hele platform 'rekening houdt met de privacy van de gebruiker' en dat data niet wordt gedeeld met derde partijen. De bèta is te downloaden op de website van GOG.