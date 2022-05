Bèta-gebruikers kunnen games uit Epic Store in GOG Galaxy Launcher kopen

Een aantal gebuikers van de bètaversie van GOG Galaxy kan vanaf vrijdag games kopen uit andere gamewinkels dan GoG zelf. Het gaat om een test waarbij spelers exclusives van Epic kunnen kopen en spelen binnen de Galaxy Launcher-app.

De eerste bèta voor die cross-platformverkoop is nu begonnen onder 'een selecte groep gebruikers', schrijft het bedrijf op zijn eigen forum. Hoe groot die groep gebruikers is is niet bekend. Voorlopig is het alleen mogelijk om een 'kleine hoeveelheid' exclusives te kopen uit de Epic Games Store. Het gaat onder andere om The Outer Worlds. Die gekochte games krijgen hetzelfde retourbeleid van dertig dagen dat GOG op andere games biedt. Dat is langer dan het retourbeleid van de Epic Store, dat maar twee weken geldt. Ook kunnen ze ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld de installatie.

Moederbedrijf CD Projekt Red maakte de eerste open bèta van de GOG Galaxy Launcher 2.0 eind vorig jaar beschikbaar. In de Galaxy-app moet het in de toekomst mogelijk worden games van verschillende platformen te spelen. In de bètaversie was het al mogelijk spellen en vrienden van die platformen bij elkaar te zien, waaronder Epic, Origin, Steam, PSN en Uplay.