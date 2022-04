Hitman 2016 krijgt te maken met review bombing op GOG wegens drm

Gebruikers van online gamewinkel GOG zijn ontevreden over hoe het bedrijf de game Hitman uit 2016 op zijn platform aanbiedt. GOG verzwijgt dat een account nodig is om alle features van de game te benutten en welke features men zonder account mist. Ook noemt het de game drm-vrij.

De game staat sinds enkele dagen op GOG. Op de productpagina voor Hitman schrijft de winkel dat 'een internetverbinding vereist is om toegang te krijgen tot Escalation-missies, Elusive Targets of door gebruikers gemaakte contracten'. Wat GOG daarin verzwijgt, zo tekenen de vele reviewende users op de site ook aan, is het feit dat ook het ontsleutelen van uitrusting, outfits en nieuwe beginlocaties binnen missies niet mogelijk is zonder een internetverbinding. Daarnaast spreekt GOG ook helemaal niet over een verplicht account; een internetverbinding alleen maakt geen verschil.

Elders op de productpagina rept GOG er ook over dat alle games op zijn platform drm-vrij zijn. Dat is in dit geval dus niet correct: Hitman 2016 heeft always online drm. Meerdere gebruikers stellen dan ook dat Hitman in zijn huidige vorm daarom simpelweg niet op GOG past.

In reactie op de situatie zijn de gebruikers aan review bombing gaan doen. Ze geven de game massaal een negative beoordeling om hun onvrede kenbaar te maken. Dat is niet zonder succes: de game heeft een gemiddelde score van 1,4 sterren op een schaal van 5.

GOG heeft gereageerd op de zaak. Een medewerker bedankt de gemeenschap voor het onder de aandacht brengen van de kwestie, zegt dat het bedrijf ernaar kijkt en dat het 'in de komende weken' met nieuwe informatie komt. Verder onderstreept ze dat spelers hun geld terug kunnen vragen en waarschuwt ze dat review bombing niet getolereerd zal worden.