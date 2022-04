CD Projekt krijgt kritiek nu Taiwanese horrorgame toch niet op GOG uitkomt

CD Projekt krijgt kritiek nadat het besloot de Taiwanese horrorgame Devotion toch niet uit te brengen op zijn gameplatform GOG.com. De game werd in 2019 al van Steam verwijderd. Toen bleek dat er een meme in zat van de Chinese president Xi Jinping als Winnie de Poeh.

GOG laat op het eigen Twitter-account weten dat het 'veel berichten van gamers heeft ontvangen', waarna het bedrijf heeft besloten de game niet op te nemen in zijn winkel. Red Candle Games, de Taiwanese ontwikkelaar van de game Devotion, had op dezelfde dag als het Twitter-bericht van GOG juist de komst van Devotion naar GOG aangekondigd. De game had vrijdag uit moeten komen voor een prijs van 14 euro. Er was ook al een pagina op GOG over Devotion. Deze is inmiddels verwijderd.

Op onder meer Twitter krijgt CD Projekt de nodige kritiek op zijn besluit om Devotion van zijn platform af te halen, nog voor de daadwerkelijke release. Een persoon uit bijvoorbeeld zijn twijfels over het officiële statement van GOG, waarin dus wordt gewezen naar de meningen van gamers als reden om de game toch niet uit te brengen. Hij stelt dat deze gamers gewoon kunnen kiezen de game niet aan te schaffen en dat dit besluit van GOG samenhangt met druk vanuit China, of in ieder geval de angst dat het platform anders in China moet stoppen of dit deel van de markt wordt verloren.

Ook is er een wensenlijst ten aanzien van Devotion op GOG verschenen, met inmiddels bijna 5000 stemmen. Daarin uiten spelers hun ongenoegen over de beslissing van GOG en dat ze Devotion terug willen. Daarnaast is er een specifiek forumtopic op GOG waarin spelers hun ongenoegen laten blijken. Dat topic werd woensdagnacht geopend op basis van de aankondiging van de terugkeer van Devotion, maar al snel werd duidelijk dat dat niet doorging en zwol de kritiek aan. Officieel heeft CD Projekt of GOG geen nadere toelichting gegeven op het schrappen van Devotion.

De verwijzingen naar China als reden voor de huidige stap van GOG komen niet uit de lucht vallen. In februari vorig jaar kwam Devotion officieel uit. Chinese gamers gaven toen massaal negatieve recensies, ook al werd de game elders heel goed beoordeeld. De kritiek vanuit China hing samen met een ontdekte easter egg in de vorm van een referentie naar een meme van Xi Jinping en Winnie de Poeh. Chinese distributeurs trokken zich al snel terug, de Weibo-account van Red Candles Games werd gesloten en de game verdween van de Chinese versie van Steam.

Red Candle Games gaf aan dat de aanwezigheid van deze meme een onhandige en onprofessionele fout was en dat het als placeholder per ongeluk in de laatste releaseversie was gekomen. Het bedrijf bracht al snel een patch uit om het uit de game te verwijderen. De ontwikkelaar gaf daarbij aan dat het geenszins het doel had om er een publiciteitsstunt van te maken. De storm ging echter niet liggen en ongeveer een week na de release haalde Red Candle Games zijn horrorgame wereldwijd van Steam. Dat zou tijdelijk zijn en te maken hebben met het oplossen van bepaalde issues, maar Devotion keerde nooit meer terug.