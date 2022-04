Taiwanese horrorgame Devotion is weer te koop nadat GOG de game niet uitbracht

Devotion is vanaf maandag weer te koop. Deze door de Taiwanese ontwikkelaar Red Candle Games gemaakt horrorgame werd vorig jaar niet op GOG.com uitgebracht, waarschijnlijk mede door kritiek vanuit China wegens een meme van Xi Jinping en Winnie de Poeh die in de game zat.

Red Candle Games heeft een eigen digitale winkel geopend, zodat spelers bijvoorbeeld de games Devotion en Detention kunnen aanschaffen. Volgens de ontwikkelaar zijn deze games allemaal aan te schaffen zonder Digital Rights Management, wat ook in de beschrijvingen bij de games staat. Devotion kost 17 dollar en is aan te schaffen voor Windows of Mac.

Deze horrorgame had eigenlijk eind vorig jaar moeten verschijnen bij GOG.com, maar CD Projekt, het bedrijf achter de gamewebsite, besloot dat uiteindelijk toch niet te doen. Het bedrijf gaf aan dat dat te maken had met meningen van gamers. Dat kwam het bedrijf op de nodige kritiek te staan, omdat deze beslissing zou samenhangen met druk vanuit China, of in ieder geval de angst dat het platform anders in China moest stoppen of dat het dat deel van de markt zou verliezen.

Devotion kwam in februari 2019 officieel uit. Chinese gamers gaven toen massaal negatieve beoordelingen, ook al werd de game elders heel goed beoordeeld. De kritiek vanuit China kwam voort uit een ontdekte easter egg in de vorm van een referentie naar een meme van Xi Jinping en Winnie de Poeh. Chinese distributeurs trokken zich al snel terug, de Weibo-account van Red Candles Games werd gesloten en de game verdween van de Chinese versie van Steam. Red Candle Games gaf aan dat dit een fout was en per ongeluk in de game was terechtgekomen, maar de game verdween al snel van Steam en keerde niet meer terug.