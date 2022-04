GOG haalt Hitman uit assortiment na kritiek wegens drm

Online gameplatform GOG.com heeft de Hitman-game uit 2016 uit zijn assortiment gehaald. Dat doet het bedrijf vanwege kritiek. GOG gaf aan dat het spel drm-vrij was, maar meldde niet dat gebruikers een account nodig hebben om alle functies van het spel te benutten.

Een medewerker schrijft op het GOG-forum dat Hitman uit de catalogus van de dienst is gehaald. Het bedrijf is naar eigen zeggen nog in gesprek met ontwikkelaar IO Interactive en GOG geeft aan dat het de game 'niet had mogen uitbrengen in zijn huidige vorm'. De dienst bedankt spelers verder voor de feedback en biedt zijn excuses aan.

Hitman verscheen ongeveer twee weken geleden op GOG. De game werd op dat platform aangemerkt als drm-vrij, waarbij de dienst wel aangaf dat 'een internetverbinding vereist is voor Escalation-missies, Elusive Targets of door gebruikers gemaakte contracten'. Daarbij meldde het bedrijf echter niet dat ook een internetverbinding nodig is om uitrusting, outfits en nieuwe beginlocaties binnen missies vrij te spelen. GOG meldde ook niet dat gebruikers, naast een internetverbinding, ook een verplicht account nodig hebben om toegang te krijgen tot al deze features.

Op de Hitman-productpagina stelde GOG verder dat alle games op zijn platform drm-vrij zijn. Dat was dus niet correct, omdat Hitman always-online-drm heeft. Meerdere gebruikers stelden dan ook dat Hitman in zijn huidige vorm daarom niet op GOG past. De game kreeg hierop te maken met review bombing, waarbij meerdere GOG-gebruikers de game een negatieve beoordeling gaven.