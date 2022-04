GOG verstrekt pc-versie The Witcher 3 aan huidige bezitters van de game

De pc-versie van The Witcher 3: Wild Hunt is tot 23 juni gratis via gameplatform GOG te bemachtigen voor degenen die de titel al in bezit hebben op de Xbox One, PlayStation 4 of het spel al hebben in hun bibliotheek van Steam, Origin of de Epic Games Store.

Om het spel te kunnen claimen, moet de GOG Galaxy 2.0-launcher eerst worden geüpdatet. GOG maakt duidelijk dat dit niet geldt voor degenen die The Witcher 3: Wild Hunt- Complete Edition hebben op de Nintendo Switch. Dat hangt samen met het feit dat er geen integratie met de Nintendo-console is op GOG.com.

Spelers die de basisgame bezitten voor de PS4, Xbox One of een van de genoemde pc-gameplatforms krijgen ook de basisgame voor de pc. Degene die in het bezit zijn van de The Witcher 3: Wild Hunt GOTY-editie krijgen ook die versie via GOG. Andere versies of bundels met uitbreidingen leiden niet tot identieke versies; die spelers krijgen enkel de basisgame. Spelers die het spel al speelden via de bibliotheek van GOG.com krijgen een code voor het spel die weg te geven is.

Gameplatform GOG, wat voorheen bekendstond als Good Old Games, is eigendom van CD Projekt Red, de ontwikkelaar van The Witcher 3: Wild Hunt. Waarschijnlijk wil de Poolse studio hiermee onder meer zijn gameplatform bekender maken voor een groter publiek, al dan niet in de aanloop naar de release van de nieuwste titel van ontwikkelaar, Cyberpunk 2077. Deze game komt in september uit.

De pc-versie van The Witcher 3: Wild Hunt is niet alleen op grafisch vlak en wat de verversingssnelheid betreft de beste versie, maar heeft ook een ander streepje voor op console-versies van de game: de ondersteuning van mods. Daar zijn er nogal wat van, zoals een mod om naar elke gewenste plek te kunnen teleporteren en zelfs een mod waarmee Geralt in ondiep water kan springen. Ook is er een mod die het spel grafisch flink opwaardeert.