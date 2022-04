Google en Parallels brengen Windows-apps naar zakelijke Chromebooks

Google is een samenwerking met Parallels aangegaan om Windows-apps naar Chromebooks te brengen. Vooralsnog is de samenwerking uitsluitend gericht op zakelijke gebruikers, waarbij het om de enterprise-versie van Chrome gaat.

Parallels, een virtualisatiebedrijf dat onder meer bekend is van het gemakkelijker maken om Windows-app op Macs te laten draaien, meldt dat het gaat om volledige Windows-apps en dat ze in de aankomende herfst voor het eerst beschikbaar komen voor Chrome Enterprise.

Google heeft aan Android Police laten weten dat deze integratie mogelijk wordt door een variant van Parallels Desktop te integreren in Chrome OS, inclusief offline ondersteuning. Parallels Desktop is een virtual machine waarmee Windows op een Mac is te draaien.

De bedrijven geven verder weinig details, maar in ieder geval wordt Microsoft Office genoemd als voorbeeld van Windows-apps die beschikbaar komen op Chromebooks. Google zegt dat het in de komende maanden meer details naar buiten zal brengen.

In de blogpost wijdt Google nogal wat woorden aan de veranderde werksituatie door covid-19; hoezeer thuiswerken nu de norm is geworden en dat het overhevelen van workloads naar servers steeds vaker plaatsvindt. Google zegt dat het hier met Chrome OS via nieuwe manieren aan wil bijdragen, onder meer door de ondersteuning van Microsoft Office-desktopapps.