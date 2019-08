Dell brengt Chromebook Enterprise-laptops uit in samenwerking met Google

Dell brengt de eerste Chromebooks in zijn zakelijke Latitude-serie uit. Het gaat om Chromebook Enterprise-varianten van de Latitude 5400 en van de Latitude 5300 2-in-1. De fabrikant heeft twee jaar samengewerkt met Google aan de zakelijke Chromebooks.

Dankzij de samenwerking zijn de zakelijke Chromebooks van Dell uitgerust met een beveiligingschip van Google, zegt Dell tegenover CNet. Vermoedelijk gaat het om de Titan-C-beveiligingschip die Google eerder in zijn vorig jaar geïntroduceerde Pixel Slate-tablet stopte.

De Chromebook Enterprise-laptops van Dell komen volgens de fabrikant in vijftig landen op de markt en worden gecombineerd met uitgebreide zakelijke ondersteuning. Google kondigt tegelijkertijd aan dat de Admin-console is aangepast. Designveranderingen en snellere laadtijden moeten het beheer van zakelijke Chromebooks verbeteren.

Dells Chromebook Enterprise-modellen worden geleverd met Intel-processors van de achtste generatie. Er komen versies met een Celeron, Core i3, i5, of i7 en er is 4GB tot 32GB werkgeheugen aanwezig. De zakelijke Chromebooks kunnen verder geconfigureerd worden met maximaal 1TB aan nvme-ssd-opslag en een lte-modem is optioneel.

De Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise is een convertible met een 13,3"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het apparaat heeft een usb-c-aansluiting, twee usb 3.1-poorten met type-a-connector en een hdmi-poort. Ook zit er een koptelefoonaansluiting en geheugenkaartlezer op de convertible. De vanafprijs is 819 dollar.

Dells Latitude 5400 Chromebook Enterprise heeft een 14"-scherm met naar keus een resolutie van 1366x768 pixels of 1920x1080 pixels, met of zonder touchfunctionaliteit. De laptop heeft dezelfde aansluitingen als het 2-in-1-model, maar daar bovenop een extra usb-a-poort en een ethernetaansluiting. De laptop is in de VS verkrijgbaar vanaf 700 dollar.