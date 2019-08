Toshiba onderzoekt flashgeheugen met vijf bits per cel

Toshiba is begonnen met onderzoek naar plc-nandgeheugen, flashgeheugen waarbij vijf bits per cel worden opgeslagen. Het bedrijf heeft een aangepaste versie van zijn qlc-nand werkend gekregen als plc-nand. Er zijn echter veel nog veel uitdagingen.

Om plc -nand werkend te krijgen moeten de geheugencellen 32 verschillende spanningsniveaus kunnen opslaan. Bij qlc- en tlc-nand is dat respectievelijk 16 en 8. Ook moet het hoge aantal spanningsniveaus nauwkeurig uitgelezen kunnen worden door een ssd-controller. Deze benodigde nauwkeurigheid is een grote uitdaging bij het maken van plc-geheugen. Of en wanneer plc-nandgeheugen daadwerkelijk in producten gebruikt gaat worden is nog niet duidelijk.

Met het gebruik van vijf bits per cel kan de datadichtheid van flashgeheugen verder verbeterd worden, maar de snelheid en levensduur nemen af ten opzichte van varianten met minder bits per cel. Dat is ook al het geval bij het qlc-nand met vier bits per cel, dat momenteel door sommige ssd-fabrikanten wordt gebruikt.

Volgens Tom's Hardware, dat een presentatie van Toshiba bijwoonde, zouden nieuwe features van het nvme-protocol moeten compenseren voor de kortere levensduur en lagere snelheid van plc-nand. Zo moet de Zoned Namespaces-techniek de benodigde write amplification en over-provision verminderen. Ook moet ZNS de benodigde hoeveelheid dram van een controller beperken.

Toshiba werkt ook aan nieuwe manieren om de dichtheid van flashgeheugen verder te verbeteren. De geheugenfabrikant toonde een manier om geheugencellen als het ware in tweeën te knippen. Of dat een haalbare methode is weet de fabrikant echter nog niet.

Verder toonde Toshiba tijdens zijn presentatie een tijdlijn met opvolgers van zijn BiCS-flashgeheugen. Uiteindelijk zal de snelheid oplopen tot 2000MT/s met de zevende generatie, die gebruik zal maken van het pci-e 6.0-protocol.