Intel combineert Optane-geheugen met qlc-nand in nieuwe ssd’s

Intel heeft in het kader van de CES-beurs in Las Vegas laten doorschemeren dat het nieuwe ssd's gaat uitbrengen, waarbij het bedrijf Optane-geheugen combineert met qlc-nand. Het gaat om solid state disks in een m2-formfactor.

Intel meldt dat het met de nieuwe ssd's, die uitkomen onder de nam Intel Optane Memory H10, het beste van twee werelden wil combineren: de snelheid en prestaties van Optane-, oftewel 3D Xpoint-geheugen en de capaciteit van qlc-nandgeheugen.

Techradar meldt dat Intel heeft gezegd dat de Intel Optane Memory H10-modules in de meeste kant-en- klare oem-systemen en -laptops geconfigureerd worden zodat ze als een enkel apparaat worden herkend. Dit betekent dat de modules in andere configuraties wel eens als twee verschillende nvme-ssd's kunnen worden gezien, waarbij de pci-e-poort wellicht via bifurcation moet worden gesplitst om de ssd's goed te laten functioneren.

De chipmaker gaat drie modellen uitbrengen, oplopend in capaciteit en prijs. Allereerst komt er een Optane Memory H10-module met 16GB Optane-geheugen en qlc-geheugen met een capaciteit van 256GB. De middenpositie wordt ingenomen door een module met 32GB Optane-geheugen en 512GB qlc-nand, gevolgd door het duurste model met 32GB Optane-geheugen en 1TB aan qlc-nandgeheugen.

De nieuwe ssd-modules moeten ergens in de lente van dit jaar op de markt komen, al is nog geen exacte releasedatum bekend. Ook is nog onbekend hoeveel de ssd's gaan kosten.