Fibaro introduceert Walli-lijn van slimme stopcontacten en schakelaars

Fibaro maakt bekend een nieuwe productlijn voor slimme stopcontacten en schakelaars uit te brengen, onder de naam Walli. Daarnaast heeft het bedrijf een nieuwe mobiele app voor zijn systeem ontwikkeld.

De Walli-lijn bestaat uit verschillende inbouwstekkerdozen en -schakelaars, waaronder dimmers, type E- en F-stopcontacten en kliksystemen. De onderdelen werken via z-wave en zijn onder andere, maar niet exclusief, te combineren met andere producten in het Fibaro-ecosysteem. De Walli-producten hebben ledverlichting waarvan de gebruiker de kleur kan bepalen, zodat deze bij de rest van de inrichting past. De Walli-lijn komt in dit kwartaal op de markt.

Tegelijk kondigt Fibaro zijn Home Center-app voor Android en iOS aan. De app bevat een slimme assistent die het dagelijkse gedrag van gebruikers met betrekking tot domotica analyseert en op basis daarvan suggesties geeft. Er is ondersteuning voor Google Assistant en Apples Siri voor stembediening. Met de app kunnen gebruikers een overzicht krijgen van hun smarthome, onder andere wat alarmen, temperatuur, verlichting, stopcontacten, schakelaars enzovoorts betreft.

Ten slotte introduceert Fibaro zijn Rainbow Controller. Dit is een verlichtingscontroller voor Apple HomeKit, die ook in combinatie met een ledstrip van een meter verkrijgbaar zal zijn.