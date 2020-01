Fibaro kondigt Home Center 3-gateway met zigbee-ondersteuning aan

Fibaro heeft de derde generatie van zijn Home Center-gateway voor smarthomes aangekondigd. Het apparaat heeft onder andere een krachtiger soc en de fabrikant heeft ondersteuning voor onder andere zigbee toegevoegd.

In aanvulling op ondersteuning voor Z-Wave, zoals de Home Center 2 had, kunnen gebruikers met de HC3 van Fibaro ook hardware met het zigbee-protocol integreren. De Home Center 3 biedt daarnaast ondersteuning voor wifi-ac op 2,4GHz en 5GHz en voor bluetooth low energy. De antenne is in tegenstelling tot bij de voorganger ingebouwd. Ook bekabeld is de gateway aan te sluiten via een ethernetpoort.

Wat de processor en geheugen betreft heeft Fibaro zijn Home Center een upgrade gegeven. De processor is een arm-quadcore met Cortex A53-cores op 1,2GHz, waar de soc van de HC2 nog een dualcore-Atom op 1,8GHz was. Verder is er nu 2GB ram en 8GB opslag, tegenover 1GB ram en 2GB slc-opslag, met daarnaast 4GB mlc voor de recovery, bij de Home Center 2.

Daarnaast meldt de fabrikant samengewerkt te hebben met Kapersky Labs voor de beveiliging. Als resultaat noemt het bedrijf de toepassing van versleutelde gegevensoverdracht, zowel lokaal als extern. Daarnaast is de gateway voorzien van dual boot met een lokale back-up en een back-up via internet.

De prijs is nog onbekend. De HC2 van Fibaro staat in de Pricewatch voor gemiddeld zo'n 500 euro.