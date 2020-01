Renders onaangekondigde 'iPhone 9' tonen iets dikkere behuizing dan iPhone 8

Er zijn renders verschenen van wat de 'iPhone 9' of 'iPhone SE 2' zou worden. De telefoon heeft volgens OnLeaks een iets dikkere behuizing dan de iPhone 8 uit 2017: 7,8mm tegenover 7,3mm van de iPhone 8.

Het uiterlijk is verder vrijwel hetzelfde, zo is op te maken uit de renders die OnLeaks op iGeeksBlog publiceerde. OnLeaks heeft vaak juiste informatie over onaangekondigde smartphones gepubliceerd. Volgens OnLeaks gaat het om een telefoon met 4,7"-lcd en een enkele camera op de achterkant. Die achterkant is weer van glas, maar deze keer gaat het om een matte afwerking, tegenover de gladde afwerking van de iPhone 8.

Er gaan al maanden geruchten over een nieuwe, kleinere telefoon van Apple. Die moet de iPhone SE uit 2016 vervangen. Ook was al eerder het gerucht dat het zou gaan om een nieuwe versie van de iPhone 8. De naam is nog onbekend. Apple kondigde de iPhone SE in maart 2016 aan, het is onbekend wanneer deze versie zou komen.

Apple-telefoons 'iPhone 9'* iPhone 8 iPhone 11 Afmetingen 138,5mm

67,4mm

7,8mm 138,4mm

67,3mm

7,3mm 150,9mm

75,7mm

8,3mm Scherm 10,4x5,85cm

4,7"-lcd 10,4x5,85cm

4,7"-lcd 14,0x6,5cm

6,1"-lcd Camera Enkele camera achterop

Enkele camera voorop Enkele camera achterop

Enkele camera voorop Twee camera's achterop

TrueDepth-camera voorop Processor Apple A13 Bionic Apple A11 Bionic Apple A13 Bionic Biometrische authenticatie Touch ID, knop onder het scherm Touch ID, knop onder het scherm Face ID Prijs en release Voorjaar 2020, 399 dollar Najaar 2017, 809 euro Najaar 2019, 809 euro

* informatie op basis van geruchten