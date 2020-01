Japanse site: grootste 'iPhone 12' is iets langer dan iPhone 11 Pro Max

De Japanse site Macotakara heeft wat informatie online gezet over hoe groot de komende iPhones ongeveer zouden zijn. De grootste 'iPhone 12' is volgens de site langer dan de iPhone 11 Pro Max, maar de andere iPhones zijn juist minder lang.

Macotakara claimt dat de kleinste van de iPhones die dit najaar uitkomt, met 5,4"-scherm, een lengte heeft tussen die van de iPhone SE en iPhone 8 in. Dat is dus tussen 12,4cm en 13,8cm. De variant met 6,1"-scherm heeft een lengte tussen die van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 in. Dat is tussen 14,4cm en 15,1cm. De grootste iPhone, met 6,7"-display, zou iets langer zijn dan de huidige iPhone 11 Pro Max.

De bezels zouden per kant 2mm bedragen, in plaats van de 4,5mm van de iPhone 11 Pro en 5,5mm van de iPhone 11. Daardoor zou onder meer de 6,1"-variant kleiner zijn dan de huidige iPhone 11. Het design zou lijken op dat van de iPad Pro van vorig jaar. De kleinere iPhones zouden twee camera's hebben en alleen de grootste heeft er drie aan de achterkant, zo vermeldt de Japanse site.

Er gaan al meer dan een half jaar geruchten over de iPhones van dit jaar. Behalve de veranderingen in formaat en ontwerp zou een van de belangrijkste upgrades de toevoeging van 5g zijn voor gebruik in diverse landen, maar niet in Nederland of België. Behalve de drie iPhones in het najaar zou er in het voorjaar een 'iPhone 9' komen, een telefoon met het ontwerp van de iPhone 8 met nieuwe componenten en een prijs die rond 400 dollar zou liggen.

iPhones volgens geruchten 2019 2020 iPhone 11 Pro 5,8"-scherm

Geen 5g

Oled

144x71,4mm 5,42"-scherm

5g

Oled

Ong 129x62mm* iPhone 11 6,06"-scherm

Geen 5g

Lcd

150,9x75,7mm 6,06"-scherm

5g

Oled

Ong 144x69mm* iPhone 11 Pro Max 6,46"-scherm

Geen 5g

Oled

158x77,8mm 6,67"-scherm

5g

Oled

Ong 159x75,5mm*

* berekend op basis van schermdiagonaal, schermverhouding van huidige iPhones en info van Macokatara