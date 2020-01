Gerucht: Apple zet Touch ID in Power-knop voor iPhone van voorjaar 2021

Apple zou van plan zijn over een jaar een iPhone uit te brengen met een lcd en een Touch ID-vingerafdrukscanner in de Power-knop. De stap zou kleinere bezels op de smartphone mogelijk moeten maken, claimt analist Ming-Chi Kuo van TF Securities.

Het gaat om een reguliere capacitieve scanner, meldt 9to5Mac op basis van een rapport van Kuo. Het zou voor het eerst zijn dat Apple zou moeten overstappen op een nieuwe vorm voor de vingerafdrukscanner; iPhones, iPads en MacBooks met Touch ID hebben allemaal een ronde scanner, maar dat zou niet passen in de Power-knop aan de zijkant van een smartphone.

Veel fabrikanten van andere smartphones gebruiken al een vingerafdrukscanner aan de zijkant van een apparaat. Sony deed dat sinds 2015 in zijn Xperia Z-telefoons en inmiddels zijn er ook veel modellen van andere fabrikanten verschenen, waardoor van Samsung, Huawei en Xiaomi.

Het plaatsen van de vingerafdrukscanner in de Power-knop leidt er, net als Touch ID in de Home-knop, toe dat gebruikers met een beweging de telefoon uit standby kunnen halen en kunnen ontgrendelen. Apple gebruikte op iPhones afgelopen jaren Face ID-gezichtsherkenning.

De iPhone die in het voorjaar van 2021 uit zou moeten komen zou een scherm moeten hebben tussen 5,5" en 6,1"; dat is ongeveer het formaat van de iPhone X, XS en 11 Pro, die alledrie een 5,8"-display hebben. De telefoon zou een lcd hebben, wat er volgens 9to5Mac op wijst dat het gaat om een goedkoper model. De vingerafdrukscanner in de Power-knop zou bovendien een kleinere inkeping in het scherm mogelijk maken.

Apple zou dit voorjaar voor het eerst sinds 2016 weer een goedkoper model in het begin van het jaar willen uitbrengen. Deze 'iPhone 9' of 'iPhone SE 2' zou een iPhone 8 zijn met nieuwe onderdelen erin. Apple bracht in maart 2016 de iPhone SE uit, een iPhone 5s met nieuwe onderdelen. De fabrikant zou voortaan volgens Kuo twee keer per jaar nieuwe iPhones willen uitbrengen.