Gerucht: iOS 14 komt naar alle iPhones die ook iOS 13 draaien

Apple zou iOS 14 dit jaar uitbrengen voor alle iPhones die nu iOS 13 kunnen draaien, zo claimt een Franse iPhone-site. Wel zou Apple de iPad mini 4 en de iPad Air 2 geen update naar iPadOS 14 meer geven.

De verwachting is dat Apple iOS 14 en iPadOS 14 in juni tijdens zijn WWDC-conferentie aankondigt en volgens de Franse site iPhonesoft kunnen later dit jaar alle iPhones met ondersteuning voor iOS 13 de nieuwe versies van het OS installeren. Dat zou betekenen dat ook de iPhone SE en de 6s-modellen de software krijgen. De site houdt een slag om de arm en meldt dat Apple nog kan besluiten de ondersteuning voor de iPhone SE en iPhone 6s te laten vallen. Volgens geruchten kondigt het bedrijf dit jaar de iPhone SE 2 aan.

Verder meldt iPhonesoft dat Apple de iPad mini 4 en de iPad Air 2 met respectievelijk A8- en A8X-chips geen update naar de nieuwste versie van het besturingssysteem zal geven. 9to5Mac tekent aan dat iPhonesoft vorig jaar incorrect meldde dat Apple de iPhone SE geen update naar iOS 13 zou geven en dat het gerucht daarom met een korrel zout genomen moet worden. Wel klopte de claim van de site dat de iPhone 5s en 6 geen update zouden krijgen. Apple zou er belang bij hebben om zoveel mogelijk apparaten te blijven ondersteunen om diensten als Apple TV+ en Apple Arcade aan zoveel mogelijk klanten te kunnen blijven bieden.