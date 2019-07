Apple brengt definitieve versies uit van updates iOS, macOS, tvOS en watchOS

Apple heeft de definitieve versies uitgebracht van macOS 10.14.6, iOS 12.4, watchOS 5.3 en tvOS 12.4. Het zijn waarschijnlijk de laatste kleine verbeteringen voor deze besturingssystemen die in de herfst allemaal een grote upgrade krijgen.

De update voor de desktopcomputers en notebooks van Apple naar macOS Mojave 10.14.6 zorgt volgens de fabrikant voor meer stabiliteit en verhelpt ook een aantal problemen. Zo kan er voortaan weer een Boot Camp-partitie worden aangemaakt op een iMac en Mac mini met Fusion Drive, en wordt een grafisch probleem wanneer de gebruiker de computer uit de sluimerstand haalde opgelost. Ook de betrouwbaarheid van het delen van bestanden via smb zou volgens Apple zijn verbeterd.

De belangrijkste verandering in iOS 12.4 is de introductie van de functie iPhone-migratie, waarmee gebruikers gegevens van een oude iPhone draadloos kunnen overzetten naar een nieuwer model. De update heractiveert ook de Walkietalkie-functie op de Apple Watch. Die werd twee weken geleden uitgeschakeld na de ontdekking van een bug die het afluisteren van iPhones mogelijk zou maken. Tot slot voegt iOS 12.4 ondersteuning toe voor Apples HomePod-luidspreker in Japan en Taiwan.

Versie 5.3 van watchOS biedt naast een oplossing voor de Walkietalkie-bug ook ondersteuning voor de ECG-functie, om hartfilmpjes te maken, in Canada en Singapore. Bij tvOS 12.4 tot slot, het besturingssysteem voor de Apple TV 4 en 4K, ligt de focus vooral op betere prestaties en meer stabiliteit.

De vier updates verschijnen aan de vooravond van de introductie van een aantal belangrijke upgrades, onder meer naar macOS Catalina 10.15, iOS 13 en iPadOS 13, die in de herfst van dit jaar worden verwacht.