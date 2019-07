Bugs in iOS maken aanval zonder tussenkomst van gebruiker mogelijk

Beveiligingsonderzoekers van Google hebben vijf bugs gevonden in iOS waarbij een aanvaller een iPhone kon infecteren zonder tussenkomst van de gebruiker. De bugs zijn inmiddels opgelost, maar sommige details worden nog geheim gehouden.

De bugs zitten in iMessage, zegt onderzoeker Natalie Silvanovic van Googles Project Zero, de afdeling die lekken in software opspoort. Google heeft details over de bugs online gezet, maar houdt die van één bug nog privé, omdat daarvoor nog geen volledige fix beschikbaar is. Silvanovich heeft een proof-of-concept gemaakt over de bugs, die voorkomen op de iPhone 5s en hoger, de iPad Air en hoger, en de iPod Touch 6 en hoger. In iOS 12.4 worden de bugs opgelost.

Het gaat om kwetsbaarheden waarbij een aanvaller een telefoon kan infecteren door een specifiek bericht naar iMessage te sturen. Op die manier kan de aanvaller bijvoorbeeld gebruikmaken van vrije ruimte in het werkgeheugen om dat uit te lezen, maar in sommige gevallen ook om van een afstand code op een toestel uit te voeren. De onderzoekers hebben de bugs gemeld aan Apple, dat binnen negentig dagen met een oplossing kwam. Op dit moment zijn nog niet alle details van de lekken bekend, maar Silvanovich geeft volgende week op de hackersconferentie BlackHat meer uitleg.

Het gaat om de volgende lekken: