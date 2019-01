Apple negeerde melding van vrouw die Facetime-bug als eerste rapporteerde

Apple heeft een Amerikaanse vrouw afgewimpeld die een video en beschrijving stuurde van de bug in Facetime die eerder deze week naar buiten kwam. Zij kreeg het advies om eerst een ontwikkelaarsaccount aan te maken en vanuit daar een bugreport aan te melden.

De vrouw, een advocaat uit de staat Arizona, probeerde van alles om Apples aandacht te trekken voor de bug. Behalve veel mails naar Apples supportafdeling verstuurde ze een openbare tweet naar @AppleSupport en eentje naar Tim Cook. Ook verstuurde ze brieven met het logo van haar werkgever en probeerde ze de Amerikaanse tv-zender Fox News te benaderen.

Haar 14-jarige zoon vond de bug toen hij een vriend probeerde te bellen via FaceTime om een potje Fortnite te spelen. Zij probeerde vervolgens de truc te reproduceren en toen dat op meerdere iPhones van gezinsleden lukte, besloot ze Apple in te lichten. Daarbij maakte ze ook een video om de bug toe te lichten.

Apple had de mail gekregen en antwoordde dat ze bug kon indienen door een ontwikkelaarsaccount aan te maken een bugreport in te vullen vanuit de ontwikkelaarsomgeving. Een week later ondernam Apple wel snel actie toen de bug op 9to5Mac verscheen op basis van informatie van een ontwikkelaar. Groepsbellen via Facetime is tijdelijk offline en Apple heeft een fix beloofd die later deze week moet uitkomen. Apple heeft nog niet gereageerd op het verhaal van de vrouw, die haar relaas onder meer doet in The New York Times. Een lokale tv-zender interviewde de tiener over het ontdekken van de bug.

De bug maakte het mogelijk om van elke iPhone, iPad of Mac die groepsgesprekken op Facetime ondersteunt de audio af te luisteren en video te zien. Dat gebeurde door tijdens het laten overgaan van een privégesprek er een groepsgesprek van te maken door het eigen telefoonnummer toe te voegen. Daardoor stuurt de ontvangende iPhone, iPad of Mac direct live audio of video door, zonder dat de ontvanger het gesprek eerst opneemt of weigert.