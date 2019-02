Apple stelt fix voor FaceTime-bug in groepsbellen uit tot volgende week

Apple heeft het beveiligingsprobleem in groepsbellen via FaceTime verholpen, maar brengt de software-update hiervoor niet deze week uit, zoals aanvankelijk gemeld, maar volgende week. Het bedrijf biedt verontschuldigingen aan voor het probleem.

De fix is doorgevoerd voor de servers, meldt Apple aan MacRumors, en volgende week schakelt een software-update groepsbellen via Facetime weer in. Het bedrijf verontschuldigt zich bij klanten en meldt het geduld voor de periode van verhelpen te waarderen.

Dinsdag besloot Apple de functie voor groepsbellen van FaceTime uit te schakelen, nadat een beveiligingsprobleem aan het licht kwam. Door tijdens het laten overgaan van een privégesprek simpelweg een groepsgesprek te maken door het eigen telefoonnummer toe te voegen, kon een kwaadwillende audio afluisteren en video zien, zonder dat de ontvanger het gesprek hoeft op te nemen of te weigeren.

De bug werd gevonden door een veertienjarige jongen en Apple negeerde de meldingen van zijn moeder. Apple bedankt de familie voor het aandragen van de kwetsbaarheid. Het bedrijf belooft zijn procedures voor het ontvangen en escaleren van beveiligingsmeldingen te verbeteren 'om te zorgen dat deze de juiste personen zo snel mogelijk bereiken'.