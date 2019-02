Apple brengt software-update uit als oplossing voor Facetime-bug in groepsbellen

Apple heeft iOS 12.1.4 uitgebracht waarmee de fabrikant een beveiligingsprobleem in groepsbellen via FaceTime verhelpt. Het bedrijf had vorige week al een oplossing klaar, maar gaf toen aan dat de fix pas een week later zou worden uitgebracht.

Apple beschrijft in een opsomming over de beveiligingsinhoud van iOS 12.1.4 dat deze nieuwe versie een oplossing bevat voor het FaceTime-probleem in groepsbellen. De oplossing is beschikbaar voor de iPhone 5s en latere modellen, de iPad Air en nieuwere modellen en de iPod touch van de zesde generatie. De functie voor groepsbellen in FaceTime zou nu weer beschikbaar moeten zijn. Apple heeft een vergelijkbare update voor macOS uitgebracht.

Een week geleden besloot Apple de optie voor groepsbellen in FaceTime uit te schakelen, nadat er een beveiligingsprobleem opdook. Kwaadwillenden konden via de bug groepsgesprekken op Facetime afluisteren en de videobeelden bekijken. Dat was mogelijk door tijdens het laten overgaan van een privégesprek er een groepsgesprek van te maken door het eigen telefoonnummer toe te voegen.

Apple bood eerder al zijn excuses aan voor het probleem. Het bedrijf werd op de hoogte gesteld van het probleem door een Amerikaanse vrouw; haar 14-jarige zoon had de bug ontdekt. Ondanks dat ze via meerdere wegen direct bij Apple melding maakte van de bug, werd ze in eerste instantie grotendeels genegeerd. Zo gaf het bedrijf haar het advies eerst een ontwikkelaarsaccount aan te maken om vanuit daar een bugreport aan te melden.