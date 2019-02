T-Mobile-klanten melden problemen bij internet, televisie en bellen

Klanten met een T-Mobile Thuis-abonnement hebben sinds het einde van donderdagmiddag last van een storing. Zij melden vooral over problemen bij het kijken van televisie of het gebruik van internet. De meldingen komen uit allerlei delen van Nederland.

Een moderator van T-Mobile meldt op het forum van de provider dat de problemen zijn ontstaan doordat de netwerkbeheerder, te weten KPN, problemen ondervindt bij een netwerkcentrum in de regio Zwolle. Volgens de moderator betekent dit dat meerdere regio's hinder kunnen ondervinden en volgens hem spelen de problemen bij alle providers die gebruikmaken van dit netwerk.

Bij andere providers lijken de problemen niet of in ieder geval in veel mindere mate te spelen. Op storingssite Allestoringen.nl maken T-Mobile-klanten vooral melding van problemen met televisie en internet. De meldingen komen uit allerlei regio's in Nederland, waaronder Venlo, Tilburg, Drachten, Zoetermeer en Almere.

T-Mobile zegt dat het in gesprek is met KPN, maar het bedrijf geeft nog geen indicatie van wanneer de problemen naar verwachting zijn verholpen. Ook wordt er geen melding gemaakt van wat de precieze oorzaak van de problemen is.