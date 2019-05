KPN maakt melding van storing met 4g-verbindingen

KPN meldt op Twitter dat klanten in het midden en het noordoosten van Nederland problemen kunnen ervaren met mobiel internet. Het gaat specifiek om verbindingen waarbij 4g beschikbaar zou moeten zijn, maar waarbij in de praktijk slechts 3g-snelheden worden gehaald.

KPN bevestigt op Twitter dat er sprake is van een storing en zegt dat technische medewerkers druk bezig zijn met het doen van onderzoek. Het bedrijf spreekt de hoop uit dat de storing aan het einde van de middag verholpen is, waarbij KPN inmiddels de verwachting uitspreekt dat rond 16:00 uur alles weer opgelost moet zijn. Al houdt het bedrijf een slag om de arm door te melden dat de werkzaamheden nog kunnen uitlopen.

De provider zegt vooralsnog niets over een eventuele oorzaak van de storing. Op storingswebsite Allestoringen.nl is het aantal meldingen over de storing vrij beperkt en dat aantal lijkt inmiddels terug te lopen. Een gebruiker meldt dat in Enschede de vaste telefoon, internet en tv eruit ligt en op Twitter meldt KPN dat er ook een storing is op het vaste net in Zwolle. Dat zou los van de 4g-storing moeten staan; het is nog onbekend wanneer die storingen zijn opgelost.