Facebooks datatransfers van EU naar VS worden door EU-Hof getoetst

Het Ierse hooggerechtshof heeft een verzoek van Facebook afgewezen om de lopende datatransferzaak niet naar het Hof van Justitie door te verwijzen. Daarmee zal het EU-Hof zich buigen over de rechtmatigheid van het uitwisselen van de data van EU-burgers naar de VS.

Reuters meldt dat het Ierse hooggerechtshof het verzoek van Facebook heeft afgewezen en dat de zaak op 9 juli doorgang vindt bij het Europese Hof van Justitie. De rechters van het hoogste EU-Hof zullen zich dan buigen over de juridische houdbaarheid van de datatransferdeals, waarbij persoonsgegevens van de EU-burgers naar de VS worden doorgegeven en andersom.

De zaak draait om de zogeheten modelovereenkomsten, ofwel standard contractual clauses. Dat is een door de EU goedgekeurd instrument; het zijn in feite individuele contracten waarmee Amerikaanse bedrijven gegevens van EU-burgers kunnen overhevelen naar de VS om ze daar op te slaan. Mocht dit instrument niet meer door de beugel kunnen na een eventueel negatief vonnis van het Hof van Justitie, dan zal dat de nodige gevolgen kunnen hebben voor aanbieders van clouddiensten, zoals Amazon met AWS. Nogal wat bedrijven zijn deze clausules overeengekomen met cloudaanbieders, zodat diensten als AWS of Azure persoonsgegevens mogen verwerken. Als daar een streep door zou gaan, moeten veel bedrijven een alternatieve aanbieder vinden als host van hun infrastructuur.

De zaak speelt in Ierland, omdat Facebooks hoofdkantoor voor buiten de VS in Ierland staat. Aldus spande de Ierse privacywaakhond DPA een zaak aan. In dit kader gaat het zijdelings ook over de Privacy Shield-overeenkomst. Het EU-Hof verklaarde Safe Harbour twee jaar geleden ongeldig na een rechtszaak die was aangespannen door de Oostenrijker Max Schrems. Privacy Shield werd de opvolger van Safe Harbour en het gaat in de naar het EU-Hof doorverwezen zaak niet direct over Privacy Shield, maar een negatief oordeel over de modelovereenkomsten kan ook gevolgen hebben voor Privacy Shield. Bedrijven maken steeds minder gebruikt van Privacy Shield en het certificeringsproces, omdat de ongeldigheidsverklaring van Safe Harbour aantoont dat deze methode in een keer kan verdwijnen.

De afwijzing van het hooggerechtshof komt niet als een verrassing, aangezien het lagere Ierse High Court het verzoek van Facebook eerder ook al afwees. De behandelende rechter gaf toen aan dat de weigering het rechtvaardigt is, zodat het Hof van Justitie er zo snel mogelijk naar kan kijken. Volgens de rechter zijn in potentie miljoenen EU-burgers in behoorlijke mate geschaad in hun belangen door de vertraging. Ze vond dat Facebook de zaak bewust probeert te vertragen.