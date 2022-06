EU en VS starten gesprekken over 'verbeterde' versie van Privacy Shield

De Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Handel zeggen de gesprekken voor een 'verbeterde' variant van de Privacy Shield te zijn gestart. Deze privacyovereenkomst werd een maand geleden door het Europese Hof van Justitie als strijdig met de GDPR verklaard.

In een gezamenlijk persbericht schrijven de EC en het Amerikaanse ministerie dat 'de gesprekken om de mogelijkheden van een verbeterde variant van de Privacy Shield te evalueren zijn gestart'. Het is daarmee onbekend of de partijen werken aan een opvolger van de privacyovereenkomst, of dat ze de Privacy Shield willen aanpassen om deze wettelijk geldig te maken.

Beide partijen zeggen het 'vitale belang' van grensoverschrijdende datatransfers te zien tussen de inwoners en economieën van de EU en de VS. Tegelijkertijd zeggen de twee dat databescherming eveneens van vitaal belang is en dat er een 'toewijding' is voor privacy en de wet.

Het Europese Hof van Justitie haalde in juli een streep door de Privacy Shield, omdat deze in strijd zou zijn met de General Data Protection Regulation. Wanneer er volgens het Hof sprake is van de overdracht van persoonlijke data naar een derde land, moet de wettelijke privacybescherming in dat land vergelijkbaar zijn met de mate van bescherming van de Europese privacywet. In de Verenigde Staten zou dit niet het geval zijn, onder meer vanwege de surveillanceprogramma's van het land.