Wit-Rusland heeft landelijke internetblokkade sinds recente verkiezingen

In Wit-Rusland zijn sinds zondag grootschalige internetstoringen. Dat melden allerlei organisaties, sociale media en burgers uit het land. Waarschijnlijk hangt dit samen met de presidentsverkiezingen en de protesten tegen de uitslag, die het regime de kop in wil drukken.

Onder meer Twitter heeft bevestigd dat het in Wit-Rusland last heeft van blokkades en throttling. Het socialemediabedrijf zegt dat dit een reactie is op de protesten die zich richten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. NetBlocks, een organisatie die opkomt voor de internetvrijheid, maakte op zondag al melding van grootschalige, landelijke storingen en meldde dat het land grotendeels offline was. De organisatie zegt dat deze situatie nog altijd voortduurt.

Pavel Durov laat weten dat Telegram zijn anti-censuurtools in Wit-Rusland heeft geactiveerd, zodat het platform daar volgens hem voor de meeste gebruikers beschikbaar blijft. Hij zegt wel dat de verbinding nog altijd zeer instabiel is, omdat internet op momenten volledig is afgesloten in het land. Een onderzoeker meldt dat ook mobiele internetverbindingen offline zijn en dat er maar zeer beperkte vpn-verbindingen mogelijk zijn.

Afgelopen zondag waren er verkiezingen in Wit-Rusland. De zittende president Loekasjenko, ook wel aangeduid als de laatste dictator van Europa, won volgens de officiële uitslag met meer dan 80 procent van de stemmen. De belangrijkste oppositiekandidaat, Svetlana Tichanovskaja, zou zeven procent van de stemmen hebben gekregen. Loekasjenko is sinds 1994 onafgebroken de president van Wit-Rusland.

Tichanovskaja is de vrouw van een populaire Wit-Russische blogger die in de cel zit. Er wordt uitgegaan van grootschalige fraude tijdens de verkiezingen. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa was niet welkom om de verkiezingen te controleren. Tichanovskaja, die voorheen niet politiek actief was, weigerde de uitslag te erkennen en er braken al snel grootschalige protesten uit, die veelal met harde hand worden onderdrukt. De oppositiekandidaat was een aantal uren spoorloos, maar inmiddels is duidelijk dat ze in veiligheid is in Litouwen, zo meldt de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken.