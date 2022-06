'Tegenstanders Belarussische president Loekasjenko hacken geheime dienst'

Tegenstanders van de Belarussische president Alexandr Loekasjenko claimen tientallen overheidsinstellingen te zijn binnengedrongen. De hackers zouden data van de geheime dienst, camerabeelden uit een gevangenis en telefoongesprekken hebben buitgemaakt.

De hackergroep Belarusian Cyber Partisans claimt verschillende overheidsinstellingen te zijn binnengedrongen. Bloomberg heeft documenten die zijn buitgemaakt door de hackers kunnen inzien. De documenten bevatten persoonlijke informatie van vertrouwelingen van Loekasjenko en agenten van de geheime dienst. Ook hebben de hackers camerabeelden van een gevangenis in het land gedeeld.

De verschillende inbraken zouden in juli en daarvoor hebben plaatsgevonden. Na onderzoek van Bloomberg lijkt het erop dat de hackers er inderdaad in zijn geslaagd om gevoelige informatie bij verschillende overheidsinstellingen te stelen. De regering van Belarus wilde tegenover Bloomberg niet reageren. Wel heeft het hoofd van de geheime dienst van het land bevestigd op nationale televisie dat hackers een aanval hebben gepleegd.

Met het openbaar maken van de gegevens willen de hackers laten zien wat voor een regime momenteel de macht heeft. Zo zou uit gestolen opnames van telefoongesprekken blijken dat het ministerie van Binnenlandse zaken politie-officieren en ambtenaren zou bespioneren. Bovendien wijzen statistieken uit de documenten erop dat het aantal inwoners dat is overleden aan covid-19 veel hoger ligt.

Loekasjenko is sinds 1994 president van het land en treedt steeds harder op tegen de oppositie. Tijdens de verkiezingen vorig jaar had het land te maken met een internetblokkade. Volgens de uitslag van de verkiezingen kreeg de zittende president meer dan 80 procent van de stemmen. In de dagen erna gingen duizenden mensen de straat op in het land om te protesteren tegen Loekasjenko.

Afgelopen mei kreeg Loekasjenko internationaal ook veel kritiek toen het land een vliegtuig dat onderweg was van Athene naar Vilnius aan de grond zette in Minsk. De regering haalde journalist Roman Protasevitsj van boord.