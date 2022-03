Apples vpn-dienst Private Relay komt niet naar China of Wit-Rusland

Apple maakt de vpn-dienst Private Relay in tien landen niet beschikbaar, waaronder China en Belarus, wegens 'regelgeving'. Met Private Relay kunnen gebruikers hun Safari-verkeer verhullen voor bedrijven, adverteerders en Apple.

Tegen Reuters zegt Apple dat de dienst niet beschikbaar komt in bepaalde landen, vanwege 'wettelijke redenen'. Een verdere uitleg wordt niet gegeven. Naast China en Belarus gaat het om Colombia, Egypte, Kazachstan, Saoedi-Arabië, Turkmenistan, Oeganda en de Filipijnen.

Het is niet voor het eerst dat Apple een privacycompromis sluit om aan regelgeving binnen een land te kunnen voldoen. Zo verscheen eerder het bericht dat Apple speciaal voor China iCloud-hardwarebeveiliging had ontwikkeld die volgens beveiligingsonderzoekers makkelijker te hacken zouden zijn dan de hardwarebeveiliging die het bedrijf in andere landen gebruikt.

Met de Private Relay-functie, die vooralsnog alleen in de Safari-browser werkt, gaat het internetverkeer door twee extra servers. De eerste server wordt door Apple beheerd en verwijdert het ip-adres. De tweede server is van een externe partij en geeft de gebruiker een tijdelijk ip-adres. Deze functie is onderdeel van het nieuwe iCloud+-abonnement, dat het huidige iCloud-abo vervangt.