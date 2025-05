Russisch ministerie verbiedt iPhones vanwege verdenking van spionage

Het Russische ministerie voor Industrie heeft het gebruik van iPhones intern verboden. De overheid van de VS gebruikt de Apple-apparatuur voor spionage, is het vermoeden. Rusland wil in elk geval minder afhankelijk worden van andere landen voor software.

Het verbod bij het Russische ministerie gaat maandag in, zegt Tass. Ook andere overheidsorganen zijn bezig met een dergelijk verbod. De Russische inlichtingendienst FSB is al langer bezorgd over het gebruik van iPhones, maar veel functionarissen werken er graag mee en zagen daarom een verbod niet zitten, schrijft de Financial Times.

De FSB schreef in juni duizenden iPhones te hebben ontdekt die gebruikmaakten van door Apple ingebouwde kwetsbaarheden om de Amerikaanse inlichtingendienst NSA te voorzien van informatie van toestellen van onder meer Russische gebruikers. Om wat voor data het precies gaat, vermeldde de FSB niet. Ook de exacte kwetsbaarheden noemde de dienst niet.

Rusland is al langer bezig met minder afhankelijk worden van software uit andere landen. Het land kreeg te maken met sancties van westerse bedrijven nadat het vorig jaar een oorlog in Oekraïne was begonnen. Daarom begon het bijna meteen met het bouwen van alternatieven en het toestaan van softwarepiraterij.