Belgische regering wil strengere aanbestedingsregels om spionage tegen te gaan

De Belgische regering gaat strengere regels rondom aanbestedingen opstellen waardoor apparaten als scanners en camera's minder snel kunnen worden misbruikt voor spionage of hacks. Het gaat om apparaten die worden gebruikt in kritieke infrastructuur en door de overheid zelf.

De aanbestedingsregels worden strenger gemaakt door minister van Justitie Vincent van Quickenborne, schrijft de VRT. Het gaat om regels rondom de aanschaf van bijvoorbeeld beveiligingscamera's of scanners door de Belgische federale douane of bij overheidsdiensten. Die regels zijn opgesteld door de Staatsveiligheidsdienst, de Belgische tegenhanger van de Nederlandse AIVD.

Onder de nieuwe regels moet eerst een snelle scan worden uitgevoerd wanneer de overheid een aanbestedingsopdracht uitzet. Daarin moet worden gekeken of de opdracht, of onderdelen daarvan, een potentieel risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de opdracht valt onder de wet Defensie & Veiligheid, waarin staat wat er moet gebeuren bij leveringen aan militaire of andere gevoelige doelen, zoals die in kritieke infrastructuur. Als een opdracht daaronder valt, moet de overheid bedrijven uitsluiten die niet goed kunnen aantonen of verzamelde gegevens goed worden beschermd.

Dat betekent in de praktijk dat apparatuur uit China eerder wordt weggehouden bij aanbestedingen, al zegt de minister tegen De Tijd dat dat niet per definitie het geval is. Van Quickenborne waarschuwt dat 'elk Chinees bedrijf wel links met de Chinese overheid heeft' en dat de overheid daarom 'alert moet zijn'.