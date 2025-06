'TikTok had afdeling met leden van Chinese overheid die apps monitorden'

TikToks moederbedrijf ByteDance had op zijn Chinese hoofdkantoor een afdeling met leden van de Chinese overheid die de apps monitorden en bedachten hoe de apps de waarden van de Communistische Partij konden bevorderen. Dat claimt een oud-werknemer.

Die afdeling had ook een 'killswitch' voor de Chinese apps van ByteDance, meldt The New York Times. Bovendien hadden de overheidsmedewerkers 'superieure toegang' tot gebruikersdata van ByteDance-apps, zoals TikTok, ook van gebruikers buiten China.

De beschuldiging komt van Yintao Yu, die rond 2018 iets minder dan een jaar voor het bedrijf werkte als hoofd engineering in de VS. Yu zegt verder dat ByteDance-medewerkers vaak bots aanmaakten om de cijfers en het engagement op te krikken. Ook kwam het voor dat medewerkers content stalen van andere platforms, zoals Instagram en Snapchat, en die op TikTok postten.

Yu is verwikkeld in een rechtszaak met zijn voormalige werkgever vanwege zijn ontslag. TikTok ontkent de beschuldigingen. "Wij verzetten ons krachtig tegen wat wij geloven dat ongegronde claims en beschuldigingen zijn in deze aanklacht."