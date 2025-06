TikTok-werknemers volgden Britse journalist via account van haar kat

Werknemers van TikTok hebben een Britse journalist gevolgd om te vinden met welke TikTok-medewerkers zij sprak voor haar artikelen over het sociale medium. Dat gebeurde via een privéaccount van haar kat.

Vier werknemers van TikTok volgden Financial Times-journalist Christina Criddle via het account dat zij onderhoudt voor haar kat, meldt de BBC. Het gaat om twee medewerkers in de VS en twee in China. Zij traceerden het IP-adres van het account om zo uit te vinden bij welke TikTok-medewerkers zij fysiek in de buurt was om de anonieme bronnen van haar verhalen te vinden.

Het account van Criddle was niet gekoppeld aan haar naam of haar beroep. Het account had vorig jaar rond de 170 volgers. Moederbedrijf ByteDance geeft toe dat het Criddle bespioneerde. "Wij hebben intens spijt van deze significante schending van onze eigen gedragscode", zegt het bedrijf tegen de BBC. "Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt." ByteDance zei eerder al de betrokken werknemers te hebben ontslagen.

De ByteDance-medewerkers moeten uitgeplozen hebben welk account bij Criddle hoorde om vervolgens de bijbehorende IP-adressen bij te houden, om zo de anonieme bronnen te vinden. Een beveiligingsexpert zegt tegen de BBC dat deze vorm van tracking 'niet als per ongeluk of incidenteel te omschrijven is'.