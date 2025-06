TikTok laat Europese gebruikers binnenkort gepersonaliseerde feeds uitzetten

Het wordt mogelijk om gepersonaliseerde TikTok-contentaanbevelingen uit te schakelen in de Europese Unie. Het socialemediaplatform voert die wijziging 'binnenkort' door vanwege de Digital Services Act, die bedrijven verplicht om gepersonaliseerde content opt-out te maken.

TikTok meldt dat het 'binnenkort' mogelijk wordt om personalisatie uit te schakelen binnen de Europese Unie. Gebruikers die hun gepersonaliseerde For You-feed uitschakelen, krijgen vervolgens geen content meer te zien die is gebaseerd op hun persoonlijke interesses in hun For You- en Live-feeds. In plaats daarvan worden 'populaire video's' weergegeven uit zowel de plek waar ze wonen als plaatsen van over de hele wereld.

Ook de zoekfunctie in TikTok gaat hiermee alleen populaire, niet-gepersonaliseerde content tonen, naast posts van vrienden. Video's van accounts die door gebruikers worden gevolgd, worden na de wijziging op chronologische volgorde weergegeven in de Following- en Friends-feeds. Verder gaat TikTok niet langer standaard gepersonaliseerde advertenties tonen aan minderjarige gebruikers. Momenteel is die optie wel standaard ingeschakeld.

De wijzigingen houden verband met de Europese Digital Services Act. Onder die wet moeten grote techplatforms verplicht de optie bieden om gepersonaliseerde content uit te schakelen. Dergelijke content wordt aangeboden op basis van interesses van gebruikers. Die aanbevelingen worden gebaseerd op het volgen van de activiteit van gebruikers. TikTok deelt geen exacte datum voor wanneer de wijzigingen worden doorgevoerd. Het bedrijf zegt echter de EU-deadline van 28 augustus te halen.