BNR: TikTok gaf gebruikers geen inzicht in gebruik van trackingpixel

TikTok gaf tot vorige week gebruikers geen inzicht in het gebruik van trackingpixels op sites van derden. Dat meldt BNR, dat op basis van experts zegt dat het platform hiermee de wet overtrad. Inmiddels geeft TikTok gebruikers wel inzicht in het gebruik van de trackingpixel.

In de inzagefunctie waarmee gebruikers kunnen inzien welke data een platform over ze heeft verzameld, toonde TikTok geen gegevens die verzameld werden met trackingpixels. "You have no data in this section", gaf het bestand dan aan. Nieuwsmedium BNR maakte daarop een website aan met een TikTok-pixel, waarbij binnen TikToks advertentiesysteem te zien was dat bezoek naar die site geregistreerd werd. Daarnaast bezocht het medium verschillende sites, zoals Domino's en de banensite van Jumbo, waarna op meerdere TikTok-accounts daarna advertenties te zien waren van Domino's en Jumbo's vacaturesite.

Een TikTok-woordvoerder gaf daarop aan dat de app zou worden aangepast. Vorige week is dit volgens BNR daadwerkelijk gebeurd, waardoor gebruikers inzicht hebben in de gegevens die TikTok heeft verzameld met trackingpixels. Dit gaat met terugwerkende kracht en in ieder geval tot mei vorig jaar.

In juni bleek, eveneens uit onderzoek door BNR, dat tientallen populaire Nederlandse websites een TikTok-trackingpixel plaatsten zonder hier toestemming van de gebruiker voor te vragen. Onder meer het Rijksmuseum, Vluchtelingenwerk en Wehkamp plaatsten deze trackingpixel. Naar aanleiding van dit onderzoek verwijderden meerdere sites de trackingpixel.