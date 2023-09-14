TikTok werkt met Wikipedia samen om informatieblokjes in de app te tonen

TikTok is een samenwerking met Wikipedia aangegaan om gebruikers tussen de zoekresultaten van het sociale medium blokjes te tonen met informatie uit de online encyclopedie. De functie is niet officieel aangekondigd en zou al enkele maanden live zijn.

Bron: Mia Sato / The Verge

Een woordvoerder van TikTok bevestigt tegenover The Verge dat er al enkele maanden bij bepaalde zoektermen een infoblokje getoond wordt tussen voorgestelde video's, afhankelijk van de ingevoerde zoekterm. Gebruikers die op dit blokje klikken, worden via een link verwezen naar de online encyclopedie. Het is niet duidelijk waarom deze functie niet officieel is aangekondigd. Ook maakt de woordvoerder niet duidelijk welke zoektermen gekoppeld worden aan informatie van Wikipedia. TikTok linkt in de zoekresultaten ook al langer met een vergelijkbaar infoblokje naar Google.

Volgens The Verge worden er informatieblokjes van Wikipedia getoond bij onder meer de resultaten voor de zoektermen 'The New York Times', 'Taylor Swift' en 'Thanksgiving'. Tweakers heeft dit echter niet weten te reproduceren. Het is niet duidelijk of dit een functie is die alleen in bepaalde landen beschikbaar is. TikTok heeft niet op vragen van Tweakers gereageerd.