TikTok werkt met Wikipedia samen om informatieblokjes in de app te tonen

TikTok is een samenwerking met Wikipedia aangegaan om gebruikers tussen de zoekresultaten van het sociale medium blokjes te tonen met informatie uit de online encyclopedie. De functie is niet officieel aangekondigd en zou al enkele maanden live zijn.

TikTok Wikipedia
Bron: Mia Sato / The Verge

Een woordvoerder van TikTok bevestigt tegenover The Verge dat er al enkele maanden bij bepaalde zoektermen een infoblokje getoond wordt tussen voorgestelde video's, afhankelijk van de ingevoerde zoekterm. Gebruikers die op dit blokje klikken, worden via een link verwezen naar de online encyclopedie. Het is niet duidelijk waarom deze functie niet officieel is aangekondigd. Ook maakt de woordvoerder niet duidelijk welke zoektermen gekoppeld worden aan informatie van Wikipedia. TikTok linkt in de zoekresultaten ook al langer met een vergelijkbaar infoblokje naar Google.

Volgens The Verge worden er informatieblokjes van Wikipedia getoond bij onder meer de resultaten voor de zoektermen 'The New York Times', 'Taylor Swift' en 'Thanksgiving'. Tweakers heeft dit echter niet weten te reproduceren. Het is niet duidelijk of dit een functie is die alleen in bepaalde landen beschikbaar is. TikTok heeft niet op vragen van Tweakers gereageerd.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-09-2023 12:37 23

14-09-2023 • 12:37

23

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Reacties (23)

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af_bert 14 september 2023 13:14
Wordt Wikipedia dan betaald uit de inkomsten die TikTok genereert?
Zo ja, dan financiert de Chinese overheid als het ware Wikipedia en kan je dit platform niet meer in de toekomst gebruiken, want de Chinese overheid zal wel meer doen dan enkel financieel sponseren.
Gaat de waarheid over China, vermeld in Wikipedia, ook getoond worden op TikTok?
Of zal TikTok bepaalde wikipedia artikelen die niet conform de Chinese censuur weigeren?
Frame164 @af_bert14 september 2023 13:48
Als je onwaarheden ziet kan je die corrigeren. Doe ik regelmatig en dat werkt goed.
AlphaWierie @Frame16414 september 2023 21:27
Klopt. Wat bijvoorbeeld "grappig" is om te zien zijn de artikelen waar men het niet over eens is. bijvoorbeeld de Armeense genocide of Israel Palestina kwestie. Deze artikelen worden op dag basis bijna 10x over en weer gewijzigd of aangepast
Ozymandias @AlphaWierie15 september 2023 00:04
Ze worden ook veelvuldig gevandaliseerd, dan komt er een slotje op en kunnen alleen gebruikers met een account dat ouder is dan X dagen het bewerken. Niet dat die vrij van bias zijn maar het valt dan beter te beheersen door de sitebeheerders.
Verwijderd @af_bert14 september 2023 14:05
TikTok is de Westerse variant van deze Chinese app, die ook vanuit Amerika gerunt wordt. Als het strict volgens Chinees beleid zou gaan, mag heel veel content die er nu al op staat natuurlijk niet.
eurob @af_bert14 september 2023 16:39
Wikipedia zit nogal om geld verlegen dus dat klinkt logisch.
Zerora 14 september 2023 13:03
Open Tiktok en bekijk video:
*Persoon doet een gek Fortnite dansje in Tiktok video*

"Wist je dat dit dansje uit Fortnite komt?"

Is dat het idee?
Lamith @Zerora14 september 2023 13:06
Volgens mij is TikTok niet alleen dat, maar ook een plek waar heel veel pseudowetenschap is te vinden.
litebyte @Lamith14 september 2023 14:05
Dat is niet inherent aan TikTok, maar elke vorm van social media..net als vroeger had je ook de dorpsgekken die op tal van marktpleinen hun boodschap verkondigden...nu is dat nog steeds, maar nu zijn het nog maar een paar pleinen waar heel veel dorpsgekken samenkomen, en zijn er enge bedrijven die gaan sturen welke dorpsgek je wel of niet het meeste hoort/ziet...vaak ook als je dat niet wil.
Lamith @litebyte14 september 2023 14:24
Je hebt gelijk hoor, maar ik stel nergens dat dit alleen op Tiktok gebeurt. Snap de reactie niet helemaal :)
AEIOU 14 september 2023 13:05
intressant idee, alleen maak ik mij hiermee wel zorgen dat mensen hiermee niet het hele wikipedia artikel gaan bekijken maar deze tl;dr's als genoeg info gaan zien. maarja het blijft een platform voor shortform content, dus de attentie span zal er niet zijn.

[Reactie gewijzigd door AEIOU op 23 juli 2024 20:39]

watercoolertje @AEIOU14 september 2023 13:11
alleen maak ik mij hiermee wel zorgen dat mensen hiermee niet het hele wikipedia artikel gaan bekijken maar deze tl;dr's als genoeg info gaan zien.
Denk ik ook, maar is het alternatief niet dat ze het helemaal niet lezen en dus minder kennis opdoen?
AEIOU @watercoolertje14 september 2023 13:17
ja dit is een groter probleem dan alleen deze wikipedia integratie met shortform content. Dit is een stap de juiste kant op maar ook weer nietecht een oplossing voor het attentiespan en misinformatie probleem. Mischien zou het helpen als ze mensen ook weg van hun platform laten gaan als oplossing, en dat de gebruiker niet in de app gehouden wordt om daarna meer 10 seconde videos te zien.
j-nl 14 september 2023 13:24
Als dit een poging is om het grote aantal TikToks met desinformatie terug te dringen dan kun je dit alleen maar toejuichen.
litebyte @j-nl14 september 2023 14:07
Ik denk dat het ook vanuit TikTok een mooi stukje van beeldvorming is - kijk ons eens samenwerken met een betrouwbare org die tot doel heeft mensen te informeren.

Zeker toe te juichen.
Wazzim @litebyte14 september 2023 23:14
Wikipedia is betrouwbaar?
Sk313t0r @Wazzim15 september 2023 09:29
Hier leggen ze het zelf uit: https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia
litebyte @Wazzim15 september 2023 09:42
Dat ligt aan het onderwerp, de bijdragers, het aantal ervan en vooral ook tegen of met welke andere informatie bronnen je het vergelijkt.

Als toevoeging: de professionele media die regelmatig informatie klakkeloos overneemt van Wikipedia is minder betrouwbaar :)

[Reactie gewijzigd door litebyte op 23 juli 2024 20:39]

B64 @j-nl14 september 2023 16:29
Dan zet je die desinformatie toch gewoon op Wikipedia? [/Advocaat_van_de_Duivel]

Tiktok is her sowieso helemaal niet bij gebaat om desinformatie terug te dringen, dus daar zal deze functie niet voor worden gebruikt. Je kunt bij o.a. Meta goed zien dat sociale-mediabedrijven goed verdienen aan desinformatie, en dat er hele grote druk van buitenaf nodig is om ze zover te krijgen dat ze er stappen tegen ondernemen - en dat gebeurt dan vaak maar halfbakken.
Daniel Jackson 14 september 2023 13:06
En nu nog TikToks in Wikipedia dan
shades 14 september 2023 13:10
waarom moet dit ign ?????
.oisyn Moderator Devschuur® 14 september 2023 15:02
Grappig, ik zag dat gisteravond dus voor het eerst bij Youtube. Nu kijk ik daar niet zo veel controversieel gerelateerde content, maar dit was van een flat earth debunker die weleens voorbij komt in mijn feed.

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