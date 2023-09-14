Gerucht: Horizon Forbidden West Complete Edition komt binnenkort uit voor pc

Sony brengt Horizon Forbidden West mogelijk binnenkort uit voor de pc en PlayStation 5. Dat meldt de betrouwbare leaker billbil-kun. Het is niet bekend wanneer de game precies verschijnt, maar volgens de leaker is een release 'nabij'.

Horizon Forbidden West Complete edition

bij de IMDA. Bron: @-R via ResetEra

De pc-port betreft een eveneens onaangekondigde Horizon Forbidden West Complete Edition, die ook naar de PS5 moet komen. Dat meldt Dealabs-leaker billbil-kun, die vaker correcte informatie over komende games deelt, zoals over Ratchet & Clank: Rift Apart voor de pc. De Horizon Forbidden West Complete Edition zou de basegame én de Burning Shores-uitbreiding bevatten. De pc-port verschijnt volgens billbil-kun op Steam en in de Epic Games Store.

De komst van een Horizon Forbidden West Complete Edition voor de PS5 werd eerder al vermeld door de IMDA-keuringsdienst uit Singapore, meldt ook Eurogamer. Billbil-kun claimt nu dat de game ook naar de pc komt. Mogelijk brengt Sony de game 'binnen een maand' uit.

Horizon Forbidden West is de recentste game van Nederlandse gamestudio Guerrilla Games, die onderdeel is van Sony's PlayStation Studios. De game werd in juni 2020 aangekondigd en verscheen in februari voor de PlayStation 4 en 5. Het is de opvolger van Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam voor de PS4 en later ook voor de pc verscheen. Eerder dit jaar kreeg de game een uitbreiding, genaamd Burning Shores.