Gerucht: Horizon Forbidden West Complete Edition komt binnenkort uit voor pc

Sony brengt Horizon Forbidden West mogelijk binnenkort uit voor de pc en PlayStation 5. Dat meldt de betrouwbare leaker billbil-kun. Het is niet bekend wanneer de game precies verschijnt, maar volgens de leaker is een release 'nabij'.

Horizon Forbidden West Burning Shores bij keuringsdienst Singapore
Horizon Forbidden West Complete edition
bij de IMDA. Bron: @-R via ResetEra

De pc-port betreft een eveneens onaangekondigde Horizon Forbidden West Complete Edition, die ook naar de PS5 moet komen. Dat meldt Dealabs-leaker billbil-kun, die vaker correcte informatie over komende games deelt, zoals over Ratchet & Clank: Rift Apart voor de pc. De Horizon Forbidden West Complete Edition zou de basegame én de Burning Shores-uitbreiding bevatten. De pc-port verschijnt volgens billbil-kun op Steam en in de Epic Games Store.

De komst van een Horizon Forbidden West Complete Edition voor de PS5 werd eerder al vermeld door de IMDA-keuringsdienst uit Singapore, meldt ook Eurogamer. Billbil-kun claimt nu dat de game ook naar de pc komt. Mogelijk brengt Sony de game 'binnen een maand' uit.

Horizon Forbidden West is de recentste game van Nederlandse gamestudio Guerrilla Games, die onderdeel is van Sony's PlayStation Studios. De game werd in juni 2020 aangekondigd en verscheen in februari voor de PlayStation 4 en 5. Het is de opvolger van Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam voor de PS4 en later ook voor de pc verscheen. Eerder dit jaar kreeg de game een uitbreiding, genaamd Burning Shores.

Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 14-09-2023 13:14 69

14-09-2023 • 13:14

69

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Horizon: Forbidden West

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3.5 van 5 sterren

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Reacties (69)

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Linksquest Moderator Spielerij
14 september 2023 13:18
Hopelijk komt er ook een Complete Edition voor de PS5, dat zou ik persoonlijk wel fijn vinden, aangezien ik de PS4 versie heb. Want nu moet ik hem upgrade en dan nog de DLC kopen.
Raem @Linksquest14 september 2023 13:28
De PS4 naar PS5 upgrade is gratis en de DLC kost €20. Denk dat je daarmee een stuk voordeliger uit bent dan wanneer je deze complete edition koopt.
Bulls
@Linksquest14 september 2023 13:25
Is de ps5 versie niet gratis als je de ps4 versie hebt?
HanG-BuiK-ZwijN @Bulls14 september 2023 13:58
De disk editie van de PS4 geeft recht op een upgrade op ps5 (disk editie) , De DLC Burning Shores is niet voor de PS4 uitgekomen.
Martin.Air @Linksquest14 september 2023 13:22
De komst van een Horizon Forbidden West Complete Edition voor de PS5 werd eerder al vermeld door de IMDA-keuringsdienst uit Singapore
loki504 @Martin.Air14 september 2023 14:34
En dat is later toegevoegd door de auteur. Dus logisch dat hij het niet had gezien.

Dit is ook voor @Mobzy
Mobzy @Linksquest14 september 2023 13:22
De komst van een Horizon Forbidden West Complete Edition voor de PS5 werd eerder al vermeld door de IMDA-keuringsdienst uit Singapore
Staat in het artikel zelf, dus volgens mij zit dat wel goed ;)
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Linksquest14 september 2023 13:23
Als het goed is wel! Althans, een PS5-versie verscheen eerder bij een keuringsdienst uit Singapore. Dat staat in het artikel, maar mag wel wat prominenter naar voren komen. Ik voeg het toe aan de inleiding :)
ASNNetworks @Linksquest14 september 2023 13:31
De upgrade naar de PS5 versie is gratis overigens. De DLC is goedkoper dan de Complete Edition zal kosten. Dus tenzij je graag dubbel voor een game betaalt, kan je beter gewoon gratis upgraden naar de PS5 versie en de DLC kopen voor de PS5.
fib3rlight 14 september 2023 13:28
begonnen met horizon zero dawn op PS4, uitendelijke de game 100% uitgespeeld op PC.. (ik ben niet handig met controller xD)

nu ook weer nog maar 2 uur in de game zitten op PS5... en denk dat ik beter kan wachten op de PC release lol :).

alleen op PS5 op een 77 inch scherm.... die ervaring ga ik met mijn 3070 niet redden denk ik? iemand enig idee wat de requirements gaan worden?
Verwijderd @fib3rlight14 september 2023 14:07
Als die TV 4K is zie ik niet in waarom het niet zou werken? Die 3070 met een degelijke CPU is beter dan een PS4, waar deze game ook op draait. Er zal vast een instelling zijn die met jouw config werkt. Ik heb de vorige ook op 4K gespeeld op de TV en de 3080 had er geen enkele moeite mee.

Je kan altijd nog spelen met 1440p of DLSS, op een degelijke afstand zie je het verschil niet/nauwelijks met native 4K, maar pomp je er wel tientallen frames meer uit.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:48]

fib3rlight @Verwijderd14 september 2023 14:26
ja oke, maar ik vergelijk het even met de quality modus op de PS5 met Forbidden west.. ik heb het idee dat mijn PC dat niet trekt op 4k =D maar we gaan het zien, DLSS + QHD is misschien wel goede middenweg!!
Verwijderd @fib3rlight14 september 2023 15:03
Volgens het internet is een 3070 sterker dan de GPU in een PS5. Quality Mode op de PS betekent overigens niet High/Ultra op een PC.

Zie ook:

When choosing between the modes, players must decide what they prioritize: image quality or frames per second. Exactly as it says on the tin, performance mode offers a slick and smooth 60fps rendering at a dynamic 1800p, while resolution mode provides a crystal clear dynamic 4k at 30fps.

Ik ben er vrij zeker van dat een 3070 1440p-4K 30fps op High wel haalt en als je een beetje speelt met sliders op Med/High ook wel 4K op 50-60FPS
fib3rlight @Verwijderd14 september 2023 15:14
ik hoop het! dat is toch wel het grootste voordeel van consoles: altijd goede FPS :)
djunicron @fib3rlight14 september 2023 15:49
Een PS5 heeft een GPU vergelijkbaar met een 2070. Maar dan in de architectuur van de AMD 5700XT.

Het grote nadeel aan consoles is wat mij betreft altijd de "slechte" fps gezien ze dus vaak mikken op 1080p 60fps of 4k 30fps.
Je hebt er weinig werk aan omdat het al getuned is omdat iedereen dezelfde hardware heeft.
Maar 4K 45fps om een dwarsstraat te noemen voelt al zo veel beter.
Persoonlijk vind ik 30 totaal onspeelbaar. Het is ook weer niet zo dat ik in het kamp "144fps of de dood" zit, maar ik wil graag m'n games rond de 80-90fps hebben draaien, op een scherm dat dat ook aan kan met adaptive sync.

Ookal zou ik een console willen, ik zou er geen enkele kunnen kiezen omdat ze de randvoorwaarde van de altijd goede fps stuk voor stuk niet halen.

Maar goed, als ik bij de overclock3d benchmarks kijk naar de 3070 OC van gigabyte zie ik daar bij 4K Ultimate preset 56FPS gemiddeld staan met 51fps lows. Gemakshalve ervan uit gaand dat de nieuwe game 25% slechter draait maar je DLSS 1.1 aan kunt zetten, zal je de 50fps nog wel aan kunnen tikken in de nieuwe game.

Nu is het wel zo dat deel 1 al tegen de 8GB VRAM limiet aan liep. Grote kans dat je de textures en filtering wat omlaag moet gooien. En als de port een beetje goed is gedaan, zit je dan waarschijnlijk ook nog wel rond de 60fps. Maar goed, Forbidden W is natuurlijk nog koffiedik kijken.
fib3rlight @djunicron14 september 2023 16:50
ja ik deel 100% je mening, als je de 'quality' modus op PS5 aanzet in Forbidden west, wordt je echt misselijk so sluggish....
nullbyte @fib3rlight15 september 2023 17:53
Als je 30fps kan tolereren wel. De frametimes zijn meestal okay. Behalve bij releases als Star Wars star jedi survivor.
profdavidoff @fib3rlight14 september 2023 13:32
Ha precies andersom, Ik speel HZD op de pc met xbox controller, was in staat een ps4/5 te kopen voor dit spel, maar toch op PC gaan starten, lekker spel, fijne soundtrack.
fib3rlight @profdavidoff14 september 2023 13:35
heerlijke game, deel 1 was echt super goed vond ik, helemaal met die controls op PC.... ik hoop op zelfde goeie port voor forbidden west!! #nltrots
Rumpelstiltskin @fib3rlight14 september 2023 14:05
haha ja maar deel 1 port was pas na aan half jaar goed ge-debugged op pc. Pc controls zijn echt lekker voor deze game.
!GN!T!ON @fib3rlight14 september 2023 13:31
Had -precies- hetzelfde :p Zelfs speciaal een PS5 gekocht destijds nadat ik Zero Dawn had uitgespeeld zodat ik direct door kon met Forbidden West. Maar die PS5 was binnen een week weer weg. Controller is echt niet mijn ding.
fib3rlight @!GN!T!ON14 september 2023 13:34
haha, ja PS5 is voor mij meer geworden dan alleen horizon games (gelukkig) maar ik snap je punt :)
#mouseftw
nullbyte @!GN!T!ON15 september 2023 18:03
Controller is echt niet mijn ding
Gewoon oefenen, het zit hem in de duimcontrole. Ik was ook ooit niet goed met muis en toetsenbord. Net zoal ik ook ooit geen piano kon spelen. Op een gegeven moment koop je een PC en voor fps is een muis toch echt een must. Voor sommige games is een controller echt beter door de analoge input. Forza en platformers speel ik niet met muis en toetsenbord.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 01:48]

!GN!T!ON @nullbyte15 september 2023 23:40
race spellen heb ik een stuurwiel voor, platformers willen voor mij net zo goed met een kb/m. Heb er vroeger (xbox360 met huisgenoten) ook wel aan proberen te wennen maar voor mij persoonlijk is een controller voor alles 3D gewoon een mindere manier van besturing. Dit zal voor een flink deel zijn dat ik er niet mee ben opgegroeid, maar ook deels dat volgens mij een controller inherent trager en minder precies is. Niet voor niets dat in FPS games (en in Horizon bijv) je met een controller aim assist meekrijgt.

Maar goed ieder z'n meug.
ArtyShock @fib3rlight14 september 2023 14:11
TLDR: Dat is geen probleem waarschijnlijk.

Een 3070 heeft behoorlijk wat meer rekenkracht dan de GPU in de PS5. Als je louter naar TFlops kijkt, zo'n beetje twee keer zo veel. De grafische kaart zou het probleem niet moeten zijn.

Het is alleen moeilijk precies te vergelijken, aangezien er nogal wat andere variabelen meespelen. Wat voor CPU zit er in je PC bijvoorbeeld. Maar misschien nog veel belangrijker; met welke grafische instellingen speel je.

Spellen op een console hebben vooringestelde presets waarbij de maker van een spel denkt de beste balans tussen framerate en kwaliteit te kunnen bieden. Dat kan omdat iedere console in principe hetzelfde is. Op de PC moet je zelf aan de slag met die instellingen als de initiële framerate tegenvalt. Niet iedereen heeft zin om ieder knopje of schuifje te proberen om de ideale mix te vinden.
fib3rlight @ArtyShock14 september 2023 14:27
laten we het hopen, thanks!
Vexxon @fib3rlight14 september 2023 14:15
Ik kwam er maar niet doorheen en heb het opgegeven. Verhaal is echt wel leuk, maar de gameplay voor mij erg saai.
EquiNox @Vexxon14 september 2023 15:26
Ik had het dus juist andersom met Forbidden West / Burning Shores ; ik vind de gameplay en de puzzels geweldig. Zero Dawn was echt goed qua verhaal ook.

Helaas, hoe kwam daar een verandering in bij Forbidden West. Gameplay/Gevechten echt episch, maar het verhaal en vooral de characters een stuk minder dan Zero Dawn.

Vooral Aloy werd kapot gemaakt als VROUWELIJKE vechter. In Forbidden West ineens een soort van spierbundel met vierkant gezicht en utieraard het blijkbaar onvermijdelijke en volstrekt onnodige hedendaagse sausje wat er in Burning Shores overheen werd gegoten, waardoor characters als Erend (erg sterk character in Zero Dawn!) eigenlijk geen enkele serieuze rol meer hadden.
indospartan @fib3rlight14 september 2023 21:52
Zoals hieronder al vermeld is ga je t zeker redden. Als nixxus de port maakt helemaal. Ultra pc is stukken beter dan quality mode op de ps5. Waarbij meeste resolutie toch echt uikomt op 1440p tijdens gameplay. Dlss 1440p ga je stukken fijner vinden, dan die 30, of 50 fps versie op de ps5, ookal moet je wat settings omlaag gooien. Gewoon wachten op te betere versie zou ik altijd aanraden. Vond forbidden west een van de betere ps games. Vooral de dlc. Goede hdr ook. Kan niet wachten om die weer te spelen op de G9. Beetje Nederlands trots haha. Jammer van Lance, te vroeg gegaan. Geniale gast!
fib3rlight @indospartan14 september 2023 21:54
haha ja toppp misschien toch mn PC maar aan mn oled tv knopen dan haha :)
Oon 14 september 2023 14:16
Dit zou wel echt heel vet zijn.. Ik kan niet wachten! Zero Dawn is zo'n geweldig spel, en hoewel Forbidden West er niet zo gek veel op toevoegt is het weer een nieuw avontuur in deze supermooie wereld.
SRI @Oon14 september 2023 14:20
Ja ik vond zelf dat het weinig replay waarde had. Maar dus een compleet nieuwe wereld lijkt mij dan wel weer de moeite waard voor een keertje. Ook was het verhaal best leuk/goed.
Killemov @SRI14 september 2023 15:00
Geen/nauwelijks replay value komt wel vaker voor bij dit niveau aan verhalende games. Gewoon even wegleggen en na een paar jaar op ultra spelen zonder fast travel te gebruiken EN alle trophies winnen natuurlijk!
SRI @Killemov14 september 2023 15:35
Ja maar toch het kan wel. Ik speel nog steeds af en toe weer eens Deus Ex 1. Leuk verhaal en nog altijd een prachtig spel. Dat ergens gewoon nooit zijn gelijke meer heeft gehad.
EquiNox @SRI14 september 2023 15:34
Forbidden West was okay-ish. Burning Shores is het niet waard om los voor te betalen, imho.

1 main quest, ongeveerd 3 sidequests en 5 main characters. Een schaduw tov de Frozen Wilds DLC van Zero Dawn.
!GN!T!ON 14 september 2023 13:27
Zou heel fijn zijn. Destijds Zero Dawn op PC gespeeld en dat was een geweldige game. Zat er zo in dat ik voor Forbidden West een PS5 had gekocht. Maar deze na een week toch de deur gewezen, irriteerde mij kapot aan spelen met een controller, vond ik zonde van de game ervaring, je kan tenslotte maar 1x voor het eerst spelen.
Ruben26 @!GN!T!ON14 september 2023 14:17
Overgang van toetsenbord en muis op pc naar controller op xbox360 kon ik heel lang geleden ook moeilijk tot niet aan wennen. Heb toen vooral Guitar Hero-reeks veel gespeeld en na jaar of 10, toen xbox360 in vergetelheid was geraak, toch maar aan Assassin's Creed 1 begonnen. Muscle memory van toetsenbord en muis was voldoende weg waardoor gamen met controller stuk beter ging en 'natuurlijker' aanvoelde.

Sindsdien ben ik hele reeks van AC doorlopen en heb nu PS5. En ik gok dat ik er niet verstandig aan doe om weer eens met toetsenbord en muis te gamen als ik ervaring met controller in tact wil houden..... ;)
Frenziefrenz @!GN!T!ON14 september 2023 19:39
Grappig, ik speel het op pc met een Xbox One-controller. :)
Xypod13 14 september 2023 14:33
Ik heb Zero Dawn meerdere keren uitgespeeld. Vond het echt een topspel! De uitzichten en verschillende creatures waren ongeloofelijk. Zat met smart te wachten op de sequel op PC te wachten. Eindelijk is het nabij :)
TweakTwitch @Xypod1314 september 2023 14:49
Ik speel hem op het moment via cloud stream/playstation plus ultimate 17 Euro voor een maand.. Maar hij is momenteel gratis te spelen. Dus als je niet kan wachten (net als ik dus een paar dagen geleden) kan je hem voor 17 Euro spelen. Misschien heb je er iets aan. Hij is nog beter dan zero dawn. Zo een beetje alles wat ik iets minder vond in zero dawn, is verbeterd in forbidden west. Ik speel momenteel dus een ps4 game met een xbox controller op de pc... ik vind het wat allemaal :p
19JM81 14 september 2023 13:17
Vond de DLC erg goed, misschien wel beter dan de release game :)
Mark de Vaal 14 september 2023 13:24
Dit is zeer goed nieuws/gerucht nu dat ik Zero Dawn heb uitgespeeld. Ik heb met Zero Dawn gewacht met kopen, zodat de game beter te spelen was op PC. Met Forbidden west zal ik ook wachten met kopen, totdat dit goed loopt op mijn Linux PC.

Er is vanavond toch een Sony event? Wellicht kondigen zij het spel ook aan voor op de PC?

[Reactie gewijzigd door Mark de Vaal op 23 juli 2024 01:48]

DeerDitch @Mark de Vaal15 september 2023 08:33
Heb je Zero Dawn ook op je Linux PC gespeeld? Wat is je ervaring ermee? Loopt het soepel en is het een beetje te spelen met tb/muis of is een controller een must
Ik zit ook te denken om hem op Steam te halen en daar eerst te spelen ipv op de PS4. Op ProtonDB heeft ie een gold rating, maar ik zie toch heel wat problemen langskomen ivm stabiliteit
Mark de Vaal @DeerDitch15 september 2023 11:26
Ik heb 2 Linux systemen. 1 PC volledig AMD en een laptop met een Intel & Nvidia 2060 erin. Op mijn pc loopt dit zeer goed met proton experimental of met protonGE. Op mijn laptop heeft wat meer voeten in de aarde. Hier moet je toch wat launcher options toepassen.

Ook speel ik zeer graag met mijn PS4 & PS5 controllers, maar ik denk dat dit een persoonlijke smaak is. Wel zit er een complete TB en muis profiel in het spel.

Ik heb wel veel problemen gehad met mijn interne bluetooth. Constant verliezen van mijn connectie en dat heb ik opgelost door een Asus TB500 te kopen en mijn interne bluetooth in de bios uitgezet.
Argantonis 14 september 2023 13:24
Heel mooi, hier zit ik wel echt op te wachten, vond deel 1 echt grafisch een van de mooiste spellen. Maar eerst maar eens Baldur’s Gate 3 doorspelen.
centr1no @Argantonis15 september 2023 12:46
Grafisch mooi, maar ook alle details in een vrij unieke setting maakten het spel bijzonder.
En ik weet ondertussen niet goed of ik nu blij of verdrietig moet zijn met alle hoogwaardige single-player offline RPG's die opeens allemaal uit komen na een tijd van relatieve droogte.
BG3, Starfield, Phantom Liberty over 2 weken, en dan dit.
Ik denk dat ik mezelf moet dwingen de games één voor één te spelen, maar ze krijgen zo niet de tijd en aandacht die ze waard zijn.
Normaal zou ik me een weken, maanden kunnen vermaken met replays in BG3, maar Starfield lonkte en dus ben ik daar nu in bezig.
Met deze 4 titels kom ik de winter wel door.
Manyuken 14 september 2023 13:57
Hopelijk is de port dezelfde kwaliteit als bijv de port van God of War.
Die is namelijk super soepel :)
SPOXYWOXY 14 september 2023 14:00
Ohhh dat zou echt heel gaaf zijn. Horizon Zero Dawn was echt een fantastische game _/-\o_ .

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