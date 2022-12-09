Guerrilla Games kondigt Horizon Forbidden West-uitbreiding Burning Shores aan

Ontwikkelaar Guerrilla Games heeft een uitbreiding voor Horizon Forbidden West aangekondigd. De Burning Shores-uitbreiding wordt enkel uitgebracht op PS5-consoles en moet op 19 april 2023 beschikbaar zijn. De prijs van de dlc is nog niet bekendgemaakt.

Burning Shores speelt zich af in de de ruïnes van Los Angeles, waar een 'grote machinedreiging' op Aloy wacht. Het gebied ligt ten zuiden van de Tenakth Clan Lands. De omgeving kan onder meer worden verkend via het water en vanuit de lucht op de rug van een Sunwing. Guerrilla Games heeft verder weinig naar buiten gebracht over het verhaal van Burning Shores.

De uitbreiding komt alleen naar PlayStation 5-consoles en wordt dus niet uitgebracht op de PS4. Dit zou te maken hebben met de technische en creatieve omvang van de uitbreiding. Volgens Guerrilla was dit een 'moeilijke beslissing'. De main game is wel zowel op de PS4 als de PS5 beschikbaar.

Horizon Forbidden West is de recentst uitgebrachte game van de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games, die in handen is van Sony. De opvolger van Horizon Zero Dawn viel in oktober in de prijzen bij de Dutch Game Awards, waar het onder andere de hoofdprijs voor beste game binnensleepte. Volgend jaar wordt er ook een VR-titel in de Horizon-franchise verwacht voor de PS VR2-headset.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 08:36
66 • submitter: Xtuv

09-12-2022 • 08:36

66

Submitter: Xtuv

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Horizon: Forbidden West

vanaf € 25,95

3.5 van 5 sterren

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Horizon Forbidden West Review

14 feb 2022 | met video

Horizon Forbidden West Review

Nog beter dan Zero Dawn

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peidur 9 december 2022 08:41
Dit is voor het eerst dat er content exclusief voor de PS5 uitkomt, waardoor ik overweeg om mijn PS4 "in te ruilen" voor een PS5. Zeker omdat ik Horizon Forbidden West op mijn PS4 wel heb kunnen (uit)spelen. Erg jammer dan ook dat deze content niet PS4-compatible is.
JBVisual @peidur9 december 2022 08:54
ik vind de keuze ook vreemd.
Al speel ik de game al op de PS5, vind ik het erg jammer dat ze de PS4 compleet overslaan hierin.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat ze dit niet eerder wisten.

Dat de PS4 spelers een mindere ervaring geboden kunnen worden (graphics, laadtijden etc..) dat snap ik wel. maar mensen verplicht over te laten stappen naar een console die nauwelijks verkrijgbaar is vind ik een aparte keuze.

Hiermee leggen ze automatisch ook de verwachtingen erg hoog, omdat ik nu als PS5 eigenaar zaken in de uitbereiding ga verwachten die technisch aanzienlijk hoger liggen dan in de main-game zitten.
djunicron @JBVisual9 december 2022 09:02
maar mensen verplicht over te laten stappen naar een console die nauwelijks verkrijgbaar is vind ik een aparte keuze.
Is dat nog steeds zo? Het eerste jaar en een beetje was het nog een groot probleem, en nu is het december, maar ik had de indruk dat ze tijdens deze zomer toch ook regelmatig gewoon in de schappen bleven liggen?
Jittikmieger @djunicron9 december 2022 09:15
Ja, dat is nog steeds zo. Ze zijn nog steeds erg slecht verkrijgbaar. En wanneer je er eentje met Blu-ray drive wil, dan kun je die tweede hands kopen voor zo rond de €700,- tot €900,-.

Het grappige is dat wanneer je een PS5 disc versie hebt gekocht voor de reguliere prijs van €499,- je deze kunt verkopen voor zo rond de €600 tot €640,- aan b.v. CEX of used products!

Kortom een PS5 is op het moment gewoon een geweldige investering! :+

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 24 juli 2024 23:03]

!GN!T!ON @Jittikmieger9 december 2022 09:44
Hmm heb zelf 3 maanden geleden voor een vriend van me een disc versie kunnen kopen voor 550,- via de V&A, "tweede hands" maar de doos was nog sealed. Heb ook niet lang hoeven zoeken ofzo. Maar kan natuurlijk gewoon geluk hebben gehad. :) Grappig genoeg zodat ik eerst Forbidden West kon spelen, zou hem daarna doorsturen naar die vriend. Uiteindelijk na een uurtje PS5 weer ingepakt. Dat spel met controller spelen verpeste het te erg voor mij, ik wacht wel tot Sony Forbidden West over 5 jaar ofzo nog keer voor PC uitbrengt... :/

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 24 juli 2024 23:03]

Jittikmieger @!GN!T!ON9 december 2022 09:50
Ik denk het wel, maar de prijzen lopen de laatste maanden ook op.

Maar moet je nagaan: een tweedehands PS5 voor meer dan de adviesprijs van een nieuwe! Oftewel PS5's zijn gewoon zeer schaars! Jammer genoeg...
ObiWhiteKen00bi @Jittikmieger9 december 2022 13:49
Vorige maand nog bij playstation direct een god of war bundel gekocht disc versie voor 619. Die stonden een aantal dagen een aantal uur lang online. Dus als je een beetje oplet is het vrij makkelijk er een nieuw te kopen tegen marktprijs.
lordawesome @ObiWhiteKen00bi12 december 2022 14:58
"Een aantal dagen een aantal uur"?
MissMe NL @Jittikmieger9 december 2022 14:19
Adviesprijs is nu 549 dus de winst valt mee. Maar beter dan geen winst.
Zoop @djunicron9 december 2022 09:20
Absoluut, pas nog bij de mediamarkt, aan de ene kant xbox games, en een pallet vol xboxes, andere kant, lading playstation games, maar geeneen ps5 te bekennen behalve degene die demo staat te draaien achter een dikke glazen bescherming.

Ik ben nog niet van plan een ps5 te kopen (alleen horizon en god of war waar ik interesse in heb, 2 games vind ik nog te miniem, ik kan wel wachten) maar kijk wel constant rond. Ik heb tot dusver er nog geeneen in doos te koop zien staan in ieder geval
Nyarlathotep @JBVisual9 december 2022 09:14
Ik hoop dat ontwikkelaars zo snel mogelijk stoppen met het ontwikkelen voor de inmiddels 9!!! jaar oude PS4. Er moeten gewoon te veel concessies worden gedaan (laadschermen GoW Ragnarok anyone?).
Je ziet duidelijk dat current gen exclusives er veel beter uit zien, en de gameplay ook soepeler is (Returnal is een mooi voorbeeld).
En hey: er is geen verplichting want je hoeft de uitbreiding niet te spelen natuurlijk.
En de PS5 is nu wel beter verkrijgbaar; hij stond zeker twee dagen op Amazon Duitsland.
Blokker_1999 @Nyarlathotep9 december 2022 09:21
Waarom? Voor velen is de kwaliteit van de PS4 voldoende, daarnaast is de PS5 nog altijd slecht verkrijgbaar.

Waarom zou je als developer een markt van zowat 100+ miljoen klanten willen negeren?
Verwijderd @Blokker_19999 december 2022 09:42
Dat worden er sowieso nooit meer, alleen maar minder. Waarom zou je in een krimpende markt investeren?
Paul @Verwijderd9 december 2022 10:17
Omdat groei eindig is. Krimpend of niet, 100+ miljoen is toch 100+ miljoen. Er zijn dagen dat ik minder verdien, zeg maar...
Verwijderd @Paul9 december 2022 11:06
En daarom maak jij die beslissing niet :+
MichaelG1984 @Verwijderd10 december 2022 09:19
En jij ook niet!

[Reactie gewijzigd door MichaelG1984 op 24 juli 2024 23:03]

Jittikmieger @Nyarlathotep9 december 2022 09:45
En de PS5 is nu wel beter verkrijgbaar; hij stond zeker twee dagen op Amazon Duitsland.
[sarcasme]
Joh! Wel 2 hele dagen! Wow! Wat is die PS5 toch makkelijk te kopen! :+
[/sarcasme]

Een tweedehands PS5 is voor tussen de €700,- en €900,- te koop, terwijl de adviesprijs €499,-. Als jij je PS5 inruilt bij bijvoorbeeld CEX of UsedProducts, dan kun je zo rond €600,- vangen! Kortom: die dingen zijn zéér schaars en de vraag is zéér groot.
Roelie89 @Jittikmieger9 december 2022 16:15
Wel apart dan dat ik hem niet verkocht krijg voor net geen 700 euro. Die schaarste merk ik niet zo
Herr_Boogie @JBVisual9 december 2022 09:11
Het verschil zal wel groter zijn dan alleen resolutie/textures/LOD/framerate/... Als je ontwikkelt voor de PS5 ga je op alle vlakken verder kunnen gaan, wat een impact kan hebben op de gameplay. Denk maar aan physics, AI, fast travel, etc. Dat wil niet zeggen dat het niet te downscalen/vertalen is naar de PS4, maar wel dat er extra werk/tijd/geld in die omzetting moet gestoken worden en dat de ervaring op de ps4 niet gegarandeerd gelijk is aan de de ps5 (los van graphics). Zo vind ik het jammer dat ik bv in god of war ragnarok, nog steeds dezelfde trage travel functie moet doorlopen, terwijl het op ps5 best wel sneller zou kunnen, maar de ontwikkeling is gebeurd voor ps4 én ps5.
Daarbij komt nog dat de ontwikkeling (niet het verhaal specifiek) gestart is NA de release van de ps5 en dat de ps5 nu wel wijdverspreid is. De ontwikkeling starten voor ps4 én ps5 betekent dat je bepaalde concessies moet doen die mogelijks niet stroken met wat de ontwikkelaars echt willen doen.
Mifuki @peidur9 december 2022 08:45
De graphics van deze game zijn zo ontzettend de moeite waard om over te stappen!! Echt prachtig, alle details, het licht.. Echt een beauty!

Edit: Wat mij betreft de mooiste game op de PS5!

[Reactie gewijzigd door Mifuki op 24 juli 2024 23:03]

Verwijderd @Mifuki9 december 2022 09:01
Niet alleen de graphics. De gameplay en het verhaal zijn echt geweldig. Dit is echt wat je onder een open wereld game verstaat. Er is zoveel te doen en ontdekken.
BastiaanCM @Verwijderd9 december 2022 09:12
Ik denk dat de gameplay en het verhaal hetzelfde zijn op de PS4, maar kan aan mij liggen :+
Blokker_1999 @BastiaanCM9 december 2022 09:18
Niet als je deze uitbreiding erbij wenst die weer enkele uren aan verhaal lijn toevoegt.
wes- @Verwijderd9 december 2022 09:21
Grafisch ziet de game er top uit, maar het is wel meer van hetzelfde en qua verhaal kon het mij vrij weinig boeien.
Jittikmieger @Mifuki9 december 2022 09:26
Ik heb een PS4 Pro en IMHO is HFW de game met de beste graphics van de PS4 generatie! Dat mijn ouwe PS4 Pro dat op een scherm kan toveren is indrukwekkend te noemen.

Helaas vond ik HFW qua verhaal een grote tegenvaller t.o.v. HZD. Alloy is een giga ego zeurdoos geworden, haar vrienden zitten vooral saai in de basis met hun focussen te spelen (analogie met de smartphone generatie!? :+ ), het klimmen is nog steeds bagger en zo zijn er nog wel wat ergernissen te noemen... Na 20 uren had ik het wel gezien. Ik speel liever HZD op mijn Steam Deck.

Doch jammer dat de uitbreiding niet uitkomt op PS4 met de PS5 schaarste. Vele PS4 gamers zullen het toch wel willen spelen en misschien had het mij kunnen overtuigen om HFW weer te gaan spelen, want ik zou het wel een fantastisch spel willen vinden.
Seth_Chaos @Mifuki9 december 2022 12:28
Of je wacht gewoon tot de pc release. Dan is het spel nog mooier. En goedkoper.
cooLopke @peidur9 december 2022 09:14
Het is niet de eerste keer dat er content exclusief naar PS5 komt terwijl de originele game op PS4 speelbaar was. Final Fantasy VII Remake INTERmission Yuffie DLC was ook exclusief voor de PS5 beschikbaar. Nadat ik de PS5 gekocht heb, had ik deze dan ook meteen gekocht ;).
FlameBoy @peidur9 december 2022 10:22
Ratchet & Clank is ook PS5-only en zéér de moeite waard overigens!

Ik denk dat deze "keuze" van Guerrilla ook gestuurd is door Sony, maar dat zullen we nooit zeker weten.
JustRob 9 december 2022 08:43
zucht.. en PS5 exclusive en zo'n typische DLC die al vóoraf gepland was om nog meer te kunnen cashen. Maak het dan gewoon onderdeel van de oorspronkelijke release als je al wist dat je dit ging doen. Game studio's worden echt met de dag gieriger...
Herr_Boogie @JustRob9 december 2022 08:50
Forbidden west is echt zijn geld waard. Extra cashen klinkt wel erg zuur. En waarom moet de ervaring voor PS5 spelers aangepast worden aan de vorige generatie game consoles (dus niet specifiek ps4 pro, maar de originele ps4)? Wees blij dat forbidden west uberhaupt beschikbaar/speelbaar was op ps4.
Als je het nu al denkt dat het een cashgrab is en je wilt geen ps5 kopen, dan koop je het gewoon niet.
Ik kijk er alvast naar uit. En als ik het te duur vind, dan wacht ik wel een jaartje...
Andyk125 @Herr_Boogie9 december 2022 11:09
Omdat het met de huidige architectuur helemaal niet zo ingewikkeld is om de game ook beschikbaar te maken voor de PS4 en PS4 pro, gezien de oorspronkelijke game ook op dit platform is uitgekomen. De oorspronkelijke game is toch ook niet aangepast voor de PS5. Neem daarbij mee dat de PS5 sinds release slecht leverbaar is en veel duurder is dan de adviesprijs. Dan moet ik @JustRob toch echt gelijk geven en is dit voor Sony een manier om meer mensen richting de PS5 te krijgen.

Persoonlijk koop ik geen PS5 meer, het heeft amper een meerwaarde voor die paar exclusieve games. Daarnaast komen de meeste games later wel naar de PC gezien dit financieel heel interessant is voor Sony.
batjes @Andyk1259 december 2022 11:53
Het is ingewikkelder dan je doet voorkomen. Er komt heel wat meer bij kijken dan "Oh de PS4 en PS5 zijn beide X86, dus praktisch hetzelfde". Daar zit naast de technische verschillen, een groot verschil in performance.

Ook zit je met het probleem. Als je moet optimaliseren voor de low-end van het spectrum, kan je niet op dezelfde wijze optimaliseren voor de high end van het spectrum.
Andyk125 @batjes9 december 2022 13:13
Ik weet wel wat van gameontwikkeling, wil niet zeggen alles maar meer dan genoeg. Als ze de basis game niet op de ps4 of ps4 pro hadden uitgebracht dan was het een heel ander verhaal. Maar daar hebben ze alle voorbereiding etc. al getroffen. Dus wat voor grote verschil komt er dan nog bij kijken?

Het kost inderdaad meer tijd om voor zowel de PS5 als de PS4 en PS4 pro te optimaliseren, maar de engine en alle code is er al op ingericht. Het is niet alsof ze vanuit niets beginnen.
ShadowBumble @Andyk1259 december 2022 15:23
Ik weet wel wat van gameontwikkeling, wil niet zeggen alles maar meer dan genoeg.
Sorry maar dan ga je even volledig voorbij aan de manier waarop de PS5 zijn data management (Memory & opslag) doet. Door deze hw/sw verandering is het eigenlijk al niet haalbaar om steeds maar je games te ontwikkelen op twee generaties (de engines zijn ook echt verschillend in beide versies van hfw). Je argument dat HZD ook geen nieuwe versie kreeg op de ps5 is simpel te verklaren waarom investeren als het al draait op de nieuwe generatie.

Het is dus echt te kort door de bocht met “dus ze beginnen niet uit het niets”.

Bovendien is er volgens mij (kan de bron niet zo snel vinden) al eens aangegeven door Sony/Guerillia dat HFW echt de top van de PS4 Pro gebruikte. Dus als je dan meer wilt doen houd het op

[Reactie gewijzigd door ShadowBumble op 24 juli 2024 23:03]

Andyk125 @ShadowBumble9 december 2022 17:32
Hoezo ga ik daar in voorbij of is het kort door de bocht, de basis game heeft toch al een ps4 en PS4 pro versie. Ze hoeven dus niet iets compleets nieuws te ontwikkelen voor die versies, je hebt zelfs de basis game nodig om een uitbreiding te spelen dus ik vind het een vreemde kwestie om de ps4 en ps4 pro niet mee te nemen voor een uitbreiding.

De enige denkbare reden is dat men op die manier meer PS5 wil verkopen, niet meer niets minder. Waarom verkoop je de basis game wel op de oudere consoles en een uitbreiding niet. De stap tussen de basis game en de uitbreiding is niet zo groot dat er een compleet nieuwe engine ontwikkeld wordt.
Chaoss Moderator Spielerij @Andyk12510 december 2022 10:08
Je kunt niet oordelen voordat de game er is. De PS4 brengt beperking met zich mee en dat staat inovaties in de weg. Hoe eerder men stopt met cross-gen games hoe beter het is voor de innovaties. Voor nu ga ik er vanuit dat Guerilla deze keuze heeft gemaakt omdat ze anders bepaalde gameplay elementen moesten schrappen.

Ik ben er alleen maar blij mee dat deze game PS5 only is.
Andyk125 @Chaoss10 december 2022 12:48
Knap dat je niets kunt oordelen voor de game er is, maar dat jou mening om gameplay elementen te moeten schrappen wel iets is wat je nu al kunt opmaken.

Is zie niet in waarom iemand blij moet zijn dan het PS5 only is, zo veel andere gamers die misschien niet het geld hebben om de nieuwe console aan te schaffen grijpen op deze manier mis. Over egoisme gesproken. En dat terwijl de basis game ook prima werkte op de PS4 en PS4 pro.
DLeijen @JustRob9 december 2022 08:49
Als deze uit komt is de originele game al 14 maanden uit. Hoezo meenemen in de oorspronkelijke release?
Mic2000 @JustRob9 december 2022 08:58
Expansion Packs waren vroeger toch ook een ding? :?
eilavid @JustRob9 december 2022 09:22
Ik heb tijdens het spelen van Forbidden West nooit gedacht dat er iets miste wat aangevuld zou worden door DLC. Dit is gewoon een expansion pack zoals vroeger heel populair was, een nieuwe map met nieuwe content.
Vagax @JustRob9 december 2022 09:38
Er is een redenen waarom het een expansion is. Ten eerste zodat de game op tijd de deur uit kwam, er zit gewoon nog veel werk in zo een expansion en ten tweede zal dit waarschijnlijk een rand-verhaal zijn die niet perfect aansluit op het hoofdverhaal dus het was so wie so raar om dit bij release bij te nemen.
mdj84nl @JustRob9 december 2022 09:59
Ik vind DLC niet echt een cashgrab, zolang het goede content is en de originele game al voldoende is voor 60 euro.

Als ze de game erg kort maken, en je dan laten betalen voor DLC, vind ik het een ander verhaal, maar dat is hier niet het geval.
Verwijderd @JustRob9 december 2022 09:00
Gamers moeten gewoon leren te betalen voor goede games. Anders blijven er enkel ptw, microtransaction en malle woke games over. Aangezien daar wel voor betaald wordt.

Niet alles is gratis.
CoMaestro @Verwijderd9 december 2022 09:16
en malle woke games over. Aangezien daar wel voor betaald wordt.
Uhm waar komt dit dan weer vandaan?

Ik ben het verder met je eens dat mensen alles voor praktisch niks willen hebben terwijl er wel echt hoge kosten in gaan. Gaming is een van de goedkoopste entertainment vormen die er is met hoeveel uur je uit sommige spellen kunt halen, en af en toe een nieuwe game van €60 die je 100+ uur speelt is echt niet zo iets geks.
Verwijderd @CoMaestro9 december 2022 09:34
Er is een groep gamers die tegelijkertijd piraterij promoten en teleurgesteld raken als zij niet de hoofddoelgroep van een game zijn.
Can't have it both ways.
Chaoss Moderator Spielerij @JustRob10 december 2022 10:11
De orginele game heeft 100+ uren aan gameplay, hoezo gierig?
Gropah 9 december 2022 08:56
Gezien Frozen wilds bij release 20 euro kostte, zou het mij niets verbazen als deze dlc ook zoiets gaat kosten.
JBVisual @Gropah9 december 2022 09:23
Het hangt er een beetje vanaf hoeveel content er in de uitbreiding zit.
De frozen wilds was de €20 zeker waard. Dus voor dezelfde hoeveelheid content hoef ik zelf niet eens over na te denken.

Persoonlijk zie ik €30 wel een beetje als het maximum. Als ze daar boven willen zitten dan is het nagenoeg een complete game.
Dan kan in zo’n geval de content beter in 2 stukken worden opgedeeld om gamers langzaam te bewegen.

Persoonlijk zou ik er zelf geen moeite mee hebben om zelfs €70 uit te geven aan dlc als hier eenzelfde hoeveelheid content in zou zitten als de main game (en qua verhaal voldoende plezier variatie heeft)
Maar ik besef me maar al te goed dat er genoeg gamers zijn die niet teveel aan dlc uit willen geven als dit in een keer moet gebeuren.
FastBunny 9 december 2022 09:16
Ben wel benieuwd hoe dat gaat als je de game als PS4 disk hebt, en je de PS5 versie (gratis upgrade) op de PS5 speelt. Zou je dan wel de DLC kunnen aanschaffen ?
eilavid @FastBunny9 december 2022 09:21
Ja, je save game kan je ook meenemen van PS4 naar PS5.
bRuud83 9 december 2022 09:13
Heel veel zin in, maar eerst nog de base game uitspelen. Mijn persoonlijk Game of the Year. Elden Ring nog niet gespeeld en GOW: Ragnarok weinig aan toe gekomen.
Justevo 9 december 2022 09:24
Ze hebben qua wereld en visueel iets neergezet waar ze nog jaren op kunnen teren.
Verwijderd 9 december 2022 12:27
Ik heb de ps4 versie op disc en op de ps5 download hij daardoor de ps5 versie digitaal. Weet iemand of de dlc dan gaat werken? Vast wel.
Hoenens 9 december 2022 08:56
En dan over een jaar PC release :D?
A_Trouwborst @Hoenens9 december 2022 11:12
Als PC gamer hoop ik elke dag weer het bericht te krijgen dat HFW geport gaat worden naar PC. HZD vind ik op PC nog steeds een geweldige game. Het verhaal, de graphics. echt een parel.
Hoenens @A_Trouwborst9 december 2022 14:28
Precies!! Laat maar komen!!
Y0da77 @A_Trouwborst9 december 2022 17:54
Denk dat dit pas gebeurt bij het verschijnen van de GotY editie incl. alle DLC
Tenocticatl 9 december 2022 09:44
Het zou toch wel erg komisch zijn als deze DLC tegelijk uitkomt met het vervolg op Breath of the Wild. Als dat gebeurt moet Guerilla toch eens checken of hun kantoor niet op een oude begraafplaats is gebouwd of zo...

EDIT: Tears of the Kingdom staat op de planning voor 12 mei, kennelijk. Gevaarlijk dichtbij maar nog te doen.

[Reactie gewijzigd door Tenocticatl op 24 juli 2024 23:03]

Danster75 @Tenocticatl9 december 2022 11:13
Ik denk dat slechts een klein gedeelte PS5 gamers een Switch ernaast heeft. TotK zal de verkoop van deze DLC waarschijnlijk amper beïnvloeden. Maar, ik kan ernaast zitten uiteraard.
Tenocticatl @Danster759 december 2022 12:20
Je zal zeker gelijk hebben, maar de timing is toch wel tragisch, hoe deze serie steeds overschaduwd wordt: eerst door Zelda, dit jaar door Elden Ring.
Gamebuster @Tenocticatl9 december 2022 11:02
Hah inderdaad zeg, is bijna een meme aan het worden zo
SebasKolk 9 december 2022 08:43
Hype!

Eerste scene van Los Angeles, inspiratie van 2012? :P

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