Guerrilla Games kondigt Horizon Forbidden West-uitbreiding Burning Shores aan

Ontwikkelaar Guerrilla Games heeft een uitbreiding voor Horizon Forbidden West aangekondigd. De Burning Shores-uitbreiding wordt enkel uitgebracht op PS5-consoles en moet op 19 april 2023 beschikbaar zijn. De prijs van de dlc is nog niet bekendgemaakt.

Burning Shores speelt zich af in de de ruïnes van Los Angeles, waar een 'grote machinedreiging' op Aloy wacht. Het gebied ligt ten zuiden van de Tenakth Clan Lands. De omgeving kan onder meer worden verkend via het water en vanuit de lucht op de rug van een Sunwing. Guerrilla Games heeft verder weinig naar buiten gebracht over het verhaal van Burning Shores.

De uitbreiding komt alleen naar PlayStation 5-consoles en wordt dus niet uitgebracht op de PS4. Dit zou te maken hebben met de technische en creatieve omvang van de uitbreiding. Volgens Guerrilla was dit een 'moeilijke beslissing'. De main game is wel zowel op de PS4 als de PS5 beschikbaar.

Horizon Forbidden West is de recentst uitgebrachte game van de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games, die in handen is van Sony. De opvolger van Horizon Zero Dawn viel in oktober in de prijzen bij de Dutch Game Awards, waar het onder andere de hoofdprijs voor beste game binnensleepte. Volgend jaar wordt er ook een VR-titel in de Horizon-franchise verwacht voor de PS VR2-headset.