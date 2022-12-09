Hideo Kojima kondigt Death Stranding 2 aan voor PlayStation 5

Death Stranding krijgt officieel een vervolg. Gamemaker Hideo Kojima heeft Death Stranding 2 aangekondigd tijdens The Game Awards. Léa Seydoux, Norman Reedus en Troy Baker keren terug voor hun rollen als Fragile, Sam en Higgs. DS2 komt uit op de PlayStation 5.

In de teasertrailer van Death Stranding 2 heeft actrice Léa Seydoux een prominente rol. Naast Seydoux, Reedus en Baker maken Elle Fanning en Shioli Hutsuna deel uit van de cast. Death Stranding-hoofdrolspeler Norman Reedus, bekend van onder meer The Walking Dead, bevestigde eerder dit jaar al dat er een sequel in ontwikkeling was.

Voor de aankondiging tijdens The Game Awards deelde Kojima al een teaserafbeelding op Twitter met daarbij de woorden 'wie, waar, hoe en nu waarom'. Op de afbeelding is het gezicht van het personage niet zichtbaar, maar het blijkt nu om Fragile te gaan.

Death Stranding 2 is een werktitel. De officiële titel is nog niet bekend. De game verschijnt op de PS5, al is de precieze releasedatum nog onbekend. Mogelijk komt de titel op een later moment naar de pc, zoals bij de originele Death Stranding ook het geval was.

De originele Death Stranding verscheen in 2019 op de PS4, en werd later uitgebracht op de PS5 en pc. In de game lopen spelers, over het algemeen zwaarbepakt met pakketten, door een post-apocalyptische omgeving. Onderweg moeten spelers het onder meer opnemen tegen Beached Things, van wie de zielen zijn gestrand in de wereld van de levenden. Kojima ontwikkelde eerder de Metal Gear-reeks, maar vertrok uiteindelijk bij Konami om vervolgens met zijn eigen studio Kojima Productions verder te gaan.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 09-12-2022 09:07
68 • submitter: Xtuv

09-12-2022 • 09:07

68

Submitter: Xtuv

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Reacties (68)

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XO101 9 december 2022 09:18
Geen woord in het artikel over het gebruik van de 'nederlandse' engine Decima? Dat had toch minimaal wel vernoemd kunnen worden?
Nephalem82 @XO1019 december 2022 09:29
Waarom? Moet er dan voortaan bij ieder spel bij staan welke engine uit welk land er gebruikt wordt?
mdj84nl @Nephalem829 december 2022 09:55
Een beetje vaderlandse trots mag toch best?

Het is vrij bijzonder in de gamewereld dat er een Nederlands team games van dit caliber maakt (horizon, killzone) en een engine maakt voor dit soort games.
Dylan_R @mdj84nl9 december 2022 11:36
Zelfs nog mooier hoe ze aan de naam zijn gekomen

the newly forged partnership with Kojima Productions meant that Guerrilla suddenly had to give the engine a name for marketing purposes; they chose to name it after Dejima, the Japanese island where a Dutch Empire trading post appeared in the 17th century and once symbolized the strong trade relations between Japan and the Netherlands.
Milanobrotchen @Dylan_R9 december 2022 16:27
Oh wouw dat is een hele coole historische naam, en geeft ook een knipoog naar de handel (samenwerking?) die Nederland en japan vroeger hadden.

Aangezien vroeger Nederland het enigste land was wat uberhoupt moght aanmeren en handelen in Japan

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 24 juli 2024 01:18]

TLLRS @DigitalExorcist9 december 2022 16:24
Ach man, Nederlanders waren maanden op zee, ontdekten nieuwe continenten en volken. Enorme vooruitgang in technologie en wetenschap.
Ze deden ook wat nare dingen, wat in die tijd nog niet zo een kwestie was. Het was een veel gewelddadigere wereld. Je had kannibalen, andere moordlustige stammen, ziektes.
Milanobrotchen @DigitalExorcist9 december 2022 16:29
Japan coloniseren? pff denk dat in die tijd (ook al hadden we musketten) Japan ons hard had afgemaakt.
chimnino @DigitalExorcist9 december 2022 18:06
Jij bent wel leuk op feestjes of niet?! Alle jezus. Misschien moet je eens opzoeken wat 200+ jaar aan exclusieve trading tussen NL en JP ook heeft opgeleverd voor Japan.

[Reactie gewijzigd door chimnino op 24 juli 2024 01:18]

DigitalExorcist @chimnino9 december 2022 20:48
Feestjes boeien me niet, feiten wel. De Japanners lieten niet met zich sollen, daarom volstond op een gegeven moment een handelspost. Anders hadden ze het zelfde lot ondergaan als "Nederlands" Indië, Suriname en al die andere landen en gebieden die we uitgemoord en leeggetrokken hebben.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 24 juli 2024 01:18]

JantjeDoedeltje @DigitalExorcist9 december 2022 15:49
Als je het verleden blijft veroordelen met de waarden van nu, dan kunnen we maar beter alles vergeten.
Milanobrotchen @DigitalExorcist9 december 2022 16:29
Is er nu slaven handel in nederland? nee, dus we hebben er wat van geleerd :)
RatedR @DigitalExorcist10 december 2022 02:43
Ga alsjeblieft naar nu.nl met je gezeik.
JantjeDoedeltje @DigitalExorcist12 december 2022 15:22
Nogal veel dedwongen prostitutie in NL
Getallen en statistieken die het vergelijken met de rest van de wereld aub. Dit statement op zichzelf slaat nergens op.
DigitalExorcist @JantjeDoedeltje12 december 2022 16:34
https://www.nationaalrapp...ainable-development-goals

Probleem is dat we in NL een goeie methode hebben ontwikkeld om dit te meten en de UN dit nu in de ŕest van de wereld wil gaan toepassen. Dus echte exacte cijfers zijn er (nog) niet, maar met een schatting van 6500 per jáár kun je stellen dat het in NL best aantikt.

En waar ga je het mee vergelijken dan. Andere west-Europese landen? Wereldwijd? Continentaal? Er zijn landen waar gedwongen kindhuwelijken plaatsvinden, kijk naar het midden-Oosten of Afrikaanse landen, valt dat er ook onder of niet?

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 24 juli 2024 01:18]

JantjeDoedeltje @DigitalExorcist12 december 2022 18:46
En waar ga je het mee vergelijken dan. Andere west-Europese landen? Wereldwijd? Continentaal? Er zijn landen waar gedwongen kindhuwelijken plaatsvinden, kijk naar het midden-Oosten of Afrikaanse landen, valt dat er ook onder of niet?
Hehe, je begint het te begrijpen. Zonder referentiekader zeggen de getallen binnen Nederland vrij weinig en laat de stelling "Nogal veel in Nederland" helemaal nergens op.

Zelfs met je laatste stelling over het feit dat elders kind huwelijken bestaan, geef je eigenlijk al aan dat het in Nederland allemaal wel mee valt.
DigitalExorcist @JantjeDoedeltje12 december 2022 19:17
Vergeet niet dat “we” ook kinderen uithuwelijken in andere landen waar dat wel veel gebeurd. Uit eerste hand meegemaakt dat een bekende “moest” vertrekken naar het land waar haar ouders vandaan kwamen om uitgehuwelijkt te worden.
zwembroek @DigitalExorcist9 december 2022 16:33
Woke politie. Ook al op tweakers.
Dr_Drew42 @DigitalExorcist9 december 2022 18:01
Het was al duidelijk dat je na de basisschool geen geschiedenis meer hebt gelezen, maar toch bedankt dat je dat even opheldert.
Nephalem82 @mdj84nl9 december 2022 11:33
Eh.. nou, van mij hoeft daar echt geen speciale aandacht aan besteed te worden hoor.
TheNooz @Nephalem829 december 2022 12:27
Maar van de rest wel. Dus in het vervolg kun je deze opmerkingen voor je houden. :)
mdj84nl @TheNooz9 december 2022 13:50
Hij mag er net zo veel van vinden als wij toch? :)
TheNooz @mdj84nl9 december 2022 14:11
Dat mag. Ik heb ook nooit gezegd dat dat niet mag.
Nephalem82 @TheNooz9 december 2022 12:46
Bepaal jij dat, op een forum?
TheNooz @Nephalem829 december 2022 14:10
Nee. Ik geef alleen suggesties.
Boermansjo @mdj84nl9 december 2022 12:38
Gho... Moest Larian Studios er voor iets tussen zitten zou dat zeker wel vernoemd mogen worden :9~
Niet iedereen hier is van Nederland maar snap ook wel dat er trots mag zijn.
Gelukkig hebben we nog een paar game bedrijven die meedraaien tussen al de EA, blizzard, tencent en andere...
AlphaWierie @mdj84nl9 december 2022 12:54
Wij Nederlanders zijn al niet niet zo trots meer.. Het begon al vroeger dat onze eigen overheden voor (toen nog) goedkope Japanse electronica koos boven Philips, Dat ons leger uniformen uit China en India laat produceren in plaats van lokaal, Dat we Fokker (met enorme historie en potentie in klein/midden segment) failliet hebben laten gaan, dat we als enige europees land geen autoindustrie hebben omdat we Donkervoort e.d. nooit omarmde, dat we geen moeite doen om Unilever en Shell binnen te houden, dat we niet mee doen in aandelen ronde KLM en ga zo maar door.

Nederland is rijp om een provincie van Europa te worden ;)

[Reactie gewijzigd door AlphaWierie op 24 juli 2024 01:18]

Sito @AlphaWierie9 december 2022 13:31
Van mij mogen Unilever en Shell ook snel uit Nederland verdwijnen.
Sailor69 @Sito9 december 2022 15:44
En AH
Fraaank @AlphaWierie10 december 2022 12:11
DAF vergeten blijkbaar
AlphaWierie @Fraaank10 december 2022 21:43
DAF is onderdeel van Amerikaans bedrijf. VDL nog wel zelfstandig
Jaspe® @XO1019 december 2022 09:30
Is dat toevallig dan ook dezelfde engine die onze Horizon vrienden hebben gemaakt?
Snubl @Jaspe®9 december 2022 09:43
Van Guerrilla, ja
Jaspe® @Snubl9 december 2022 09:45
Oh wat cool!

Ik ben zeker te spreken over de engine van Forbidden West. Prachtige graphics, stabiele performance en gewoon all-round een volwassen product.
chimnino @Jaspe®9 december 2022 21:10
Dezelfde engine is al gebruikt voor o.a. de eerste Death Stranding en Until Dawn. Al waren dat oudere iteraties
CH4OS @XO1019 december 2022 09:29
Voel je vrij jouw comment uit te breiden met meer informatie hierover.
DigitalExorcist @XO1019 december 2022 13:07
Wordt hoog tijd om dat oerconservatieve denken in hokjes en grensjes en 'jouw land en mijn land' even grondig af te gaan schaffen.
zzzzz 9 december 2022 09:21
Ergens heb ik hier wel dubbel gevoel bij. Death Stranding was een mooie stand-alone experience. Ik weet niet of het wel echt een goed idee is om hier een franchise van te maken. Dat zal mogelijk tot wat vertroebeling leiden.
Ik vraag me ook echt wel af wat ze hier nu nog aan toe kunnen voegen zodat het straks vernieuwend is tov deel 1.
raro007 @zzzzz9 december 2022 10:19
Genoeg games die niet vernieuwde zijn en miljoenen verkopen.
Zolang de verhaal goed hoeft is er geen ander vernieuwing te zijn.
dan is een deel 2 niet een ramp wel als je bij deel 5 zit.
Dorstlesser @zzzzz9 december 2022 14:53
Ik deel je argwaan maar ik ben toch wel heel benieuwd. Kojima weet vaak wel te verrassen, ookal schiet hij niet altijd raak. Ik denk dat er nog veel mogelijkheden zijn in het DS universum om vernieuwende gameplay te introduceren, dus daar hoop ik op.
harmvzon @zzzzz16 december 2022 15:24
Ik heb juist het tegendeel. De wereld die is neergezet met de personages leent zich wat mij betreft uitstekend voor een vervolg.
bobberg 9 december 2022 09:20
Ik heb hier zo ontzettend veel zin in. Er zijn weer geweldige games aangekondigd deze The Game Awards. En ook een unieke trailer van From Software van Armored Core 6. Nieuwe Star Wars game. Veel hype
Sjeefr @bobberg9 december 2022 09:27
Ik zit hier niet zo midden in, maar wel nieuwsgierig. Is er ergens waar ik een round-up van alle bekendmakingen/trailers kan terugvinden? Eventueel een samenvatting o.i.d.?
miknic @Sjeefr9 december 2022 09:30
https://youtu.be/WI5WCPBag9c
AcidBanger @MichaelG19849 december 2022 10:24
Ben 34 en Tekken is nog steeds fantastisch 8-)
Wist ook niet dat je een bepaalde leeftijd moest hebben om games wel of niet leuk te vinden 8)7
MichaelG1984 @AcidBanger9 december 2022 11:21
Prima dat je er nog plezier aan beleefd. Ik zou hier geen eurocent aan uit willen geven.
s0kkie @MichaelG19849 december 2022 11:34
Prima dat jij er geen eurocent meer aan uit wilt geven :)
doobieters @MichaelG19849 december 2022 11:00
Ga je schamen cultuurbarbaar :P

[Reactie gewijzigd door doobieters op 24 juli 2024 01:18]

MichaelG1984 @doobieters9 december 2022 11:20
Zou niet weten waarom ik mij zou moeten schamen. Over smaak valt immers niet te twisten.
doobieters @MichaelG19849 december 2022 11:30
Ik was de emoji vergeten. Ieder z'n ding, maar over het algemeen worden die games wel geprezen.. ook onder de oudere doelgroep.
MichaelG1984 @doobieters9 december 2022 11:41
Dan begrijp ik je antwoord beter haha. Was nooit mijn bedoeling om iets af te kraken ofzo maar voor mij is het in ieder geval niks.
PearlChoco 9 december 2022 09:17
Leuke verrassing!

PS5 gamers hebben ondertussen toch al een hele hoop (potentiele) topgames om naar uit te kijken!
TehGrolsch 9 december 2022 09:49
Ik hoop dat ze er nu eindelijk echte Coöp in verwerken.
EMR77 9 december 2022 10:28
Yeah, meer pakjes bezorgen in een nog vreemdere gevaarlijkere omgeving.........heb er nu al zin in ;) ;)
De ongeëvenaarde visionaire developer is Kojima _/-\o_ _/-\o_ Gaat de wereld verblijden met z'n nieuwe game.

[Reactie gewijzigd door EMR77 op 24 juli 2024 01:18]

harmvzon @EMR7716 december 2022 15:32
Toch heeft deze game bij mij best wel een indruk achter gelaten. Ik vind het wel cool dat er van die rare knakkers zijn dit soort spellen maken.
Enigmus
9 december 2022 10:56
Grandioos nieuws. Het verhaal en vooral de characterbuilding leent zich uitstekend voor een vervolg. Nu we bekend zijn met wie is wie en wat is wat, is de weg vrij voor een wereld in opbouw na een world-ending event. Tijdens de harde lockdowns was dit spel een geschenk en ben daarom benieuwd in hoeverre de game mechanics uitgebreid zullen worden, juist omdat de 'mundane tasks', in mijn geval, voor kalmte, bezinning en feelgood zorgde. Mijn hoop is dat het sluipen net wat verfijnder wordt en misschien wel de vrijheid krijgt zoals we in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain zagen.

Het asymmetric multiplayer aspect mag zeker blijven en hoop dat worldbuilding een belangrijke factor blijft. Punt van kritiek is dat Kojima sommige scenes iets té uitgebreid bracht en met woorden in herhaling valt. Hopelijk laat hij een editor toe om zijn boodschap beknopter over te brengen. Ingame UI is uiteindelijk goed te begrijpen, al mag daaraan ook gesleuteld worden om het wat vlotter te maken om dingen gedaan te krijgen. De trailer ga ik lekker op mijn gemak bekijken wanneer ik thuis ben.

Voor diegenen die het spel nog niet hebben gespeeld en nog steeds benieuwd zijn wat ze kunnen verwachten van deel 1:
- Het is een post-apocalytische science-fiction story met supernatural elementen.
- Het is een 'walking simulator' waar je meer doet dan alleen lopen (in letterlijke en figuurlijke zin)
- Grotendeels is het terrein de grootste antagonist (horizontaal als verticaal)
- Micromanagement en in mindere mate is routeplanning een kleine timesink
- Er is een breed scala aan tools beschikbaar om je met je reis te helpen. Jij bepaalt wat je meeneemt
- Storydriven en zodoende cutscene heavy
- Worldbuilding in een wereld waar je met anderen (die je eigenlijk niet ziet) samenwerkt
- Er is zowel lethal als non lethal combat, maar eerstgenoemde heeft consequenties.

[Reactie gewijzigd door Enigmus op 24 juli 2024 01:18]

iwaarden @Enigmus9 december 2022 23:41
En daarbij zijn de scenery en muziek fantastisch. Death Stranding voor de PS5 vind ik persoonlijk veel mooier dan Horizon Forbidden West.

Ik vond het heerlijk om door die wereld rond te lopen en jezelf daarin te verliezen. Op de PS4 de eerste keer zo’n 60 uur over gedaan met het gevoel dat ik had gerushed en niet alles heb benut. De 2de keer op de PS5 wist ik wat ik kon verwachten en wat er verwacht werd en heb ik het spel in 140 uur plus voor mijn gevoel volledig benut en platinum trophy kunnen uitspelen. Het is de enige platinum trophy waar ik echt trots op ben.

Het spelconcept is uniek en heel knap bedacht en ontwikkeld, het is zeker niet voor iedereen maar als het je ligt, als de gameplay je trekt, als de omgeving je trekt en als de muziek je ding is dan is het echt 1 van de mooiste game ervaringen die er bestaat.
Ferio 9 december 2022 12:05
Hopelijk komt de release op de PC tegelijk of in elk geval heel snel erna!
DonCortizone 9 december 2022 10:02
Benieuwd of ze het rondbrengen van pakjes in deze versie nog saaier gemaakt hebben ;)
Hulleman @DonCortizone9 december 2022 12:26
Dat was echt alles behalve saai. Het was juist de kunst om dat zo saai mogelijk te maken, omdat het nogal uitdagend was om de pakketjes op tijd en in goede conditie te bezorgen. Helemaal als je wat verder in het spel was. Met 'pakjes bezorgen' doe je de game zoveel te kort en ik vraag me af of je de game dan wel echt gespeeld hebt. Death Stranding is by far de meest unieke game ervaring die ik ooit gespeeld heb. Wil niet zeggen dat ik het de beste game vond, maar heb echt wel van de bizarre universe, personages en verhaal genoten. Dan vergeet ik nog de muziek, ijzersterk. Deze game is een klein stukje kunst. Niet iedereen vindt het mooi, maar het is absoluut bijzonder.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 24 juli 2024 01:18]

Linksquest Moderator Spielerij
10 december 2022 02:36
Ik heb best wel van deel 1 genoten, gameplay was wat eentonig, maar de sfeer en verhaal maakte heel veel goed. Ik kijk echt wel uit naar dit 2de deel.

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