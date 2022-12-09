Hideo Kojima kondigt Death Stranding 2 aan voor PlayStation 5

Death Stranding krijgt officieel een vervolg. Gamemaker Hideo Kojima heeft Death Stranding 2 aangekondigd tijdens The Game Awards. Léa Seydoux, Norman Reedus en Troy Baker keren terug voor hun rollen als Fragile, Sam en Higgs. DS2 komt uit op de PlayStation 5.

In de teasertrailer van Death Stranding 2 heeft actrice Léa Seydoux een prominente rol. Naast Seydoux, Reedus en Baker maken Elle Fanning en Shioli Hutsuna deel uit van de cast. Death Stranding-hoofdrolspeler Norman Reedus, bekend van onder meer The Walking Dead, bevestigde eerder dit jaar al dat er een sequel in ontwikkeling was.

Voor de aankondiging tijdens The Game Awards deelde Kojima al een teaserafbeelding op Twitter met daarbij de woorden 'wie, waar, hoe en nu waarom'. Op de afbeelding is het gezicht van het personage niet zichtbaar, maar het blijkt nu om Fragile te gaan.

Death Stranding 2 is een werktitel. De officiële titel is nog niet bekend. De game verschijnt op de PS5, al is de precieze releasedatum nog onbekend. Mogelijk komt de titel op een later moment naar de pc, zoals bij de originele Death Stranding ook het geval was.

De originele Death Stranding verscheen in 2019 op de PS4, en werd later uitgebracht op de PS5 en pc. In de game lopen spelers, over het algemeen zwaarbepakt met pakketten, door een post-apocalyptische omgeving. Onderweg moeten spelers het onder meer opnemen tegen Beached Things, van wie de zielen zijn gestrand in de wereld van de levenden. Kojima ontwikkelde eerder de Metal Gear-reeks, maar vertrok uiteindelijk bij Konami om vervolgens met zijn eigen studio Kojima Productions verder te gaan.