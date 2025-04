Kojima Productions kondigt Death Stranding-film aan

Kojima Productions werkt samen met Hammerstone Productions aan een Death Stranding-film. De film krijgt een eigen verhaal dat 'nieuwe elementen en personages' zal introduceren aan het Death Stranding-universum. Kojima kondigde onlangs een vervolg voor de game aan.

Het wordt de eerste keer dat Hideo Kojima, oprichter van Kojima Productions, aan een film op basis van een van zijn games werkt, al opende de gamestudio wel eerder een divisie voor tv-series en films. Hammerstone-oprichter Alex Lebovici zegt volgens Deadline dat 'in tegenstelling tot andere op games gebaseerde films die grote budgetten hebben', de Death Stranding-film 'intiemer' moet zijn. Wie de film gaat schrijven en regisseren is nog niet duidelijk, de verschijningsdatum is ook nog niet bekend.

Death Stranding verscheen in november 2019 voor het eerst op de PlayStation 4 en is sindsdien ook voor pc en PlayStation 5 uitgekomen. In die open-world-game nemen spelers de rol aan van Sam Bridges, een man die vracht moet vervoeren in een post-apocalyptische wereld. Kojima kondigde vorige week Death Stranding 2 aan, die voor de PlayStation 5 moet verschijnen.