Amazon en Henry Cavill bereiken overeenkomst voor Warhammer-films en -tv-series

Warhammer-bedenker Games Workshop heeft een overeenkomst gesloten met Amazon, waardoor laatstgenoemde Warhammer-films en -tv-series mag maken. Henry Cavill en filmproductiebedrijf Vertigo zijn ook bij de Warhammer-producties betrokken.

Amazon gaat nu de voorbereidende stappen zetten om een film of tv-serie te maken, zoals het zoeken naar schrijvers. De partijen zijn dus nog niet dicht bij een film of tv-serie, blijkt uit het persbericht van Games Workshop. Naar Games Workshops verwachting krijgt Amazon eerst de rechten om een productie te maken binnen het Warhammer 40,000-universum, mogelijk volgen later andere Warhammer-universums.

Henry Cavill, bekend als voormalig Superman- en The Witcher-acteur, laat op Instagram weten betrokken te zijn bij het project. Uit het bericht blijkt dat hij een leidende rol krijgt binnen wat hij de Warhammer Cinematic Universe noemt, en daarbij gaat samenwerken met Vertigo. Dit productiebedrijf werkt onder meer aan BioShock- en Minecraft-films en aan de Horizon-tv-serie.

Volgens Deadline-bronnen wil Cavill de hoofdrol spelen in een Warhammer 40,000-tv-serie en mogelijk ook in een film binnen dit universum. Hij zou daarnaast in onderhandeling zijn om producent van de Warhammer-producties te kunnen worden.

Warhammer bestaat uit verschillende miniature wargames, waaronder een scifi- en een fantasyversie waar videogames van zijn gemaakt. Zo is er de co-opshooter Warhammer 40,000: Darktide en zijn er diverse realtime strategygames uitgebracht, waarvan Total War: Warhammer III een recent voorbeeld is. Wanneer de eerste Warhammer-tv-serie of -film moet verschijnen, is niet duidelijk. Vermoedelijk verschijnt deze op Amazons streamingdienst Prime.