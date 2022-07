Release pc-versie Warhammer 40,000: Darktide is opgeschoven naar 30 november

Fatshark gaat de Windows-versie van zijn co-opshooter Warhammer 40,000: Darktide op 30 november uitbrengen. Het spel zou eerst op 13 september uitkomen voor pc en de Xbox Series X|S. De release van de Xbox-versie is ook uitgesteld; die moet 'kort na de pc-versie uitkomen'.

Fatshark laat weten dat het meer tijd nodig heeft om de prestaties en de stabiliteit van Darktide te verbeteren. "Het uitstellen van een spel is misschien wel een van de moeilijkste beslissingen waar een ontwikkelaar mee te maken krijgt. Toch hopen we dat dit laat zien dat we de tijd nemen en er alles doen om jullie de best versie van de game te geven", schrijft de ontwikkelaar. Verder meldt Fatshark dat er vanaf midden augustus bèta's beschikbaar komen, waar geïnteresseerden zich voor kunnen opgeven via de Darktide-site.

Het is de derde keer dat de release Warhammer 40,000: Darktide is uitgesteld. Het spel is in 2020 aangekondigd en zou het jaar daarop verschijnen. Uiteindelijk werd de release van de game toch opgeschoven naar de lente van 2022, vanwege de gevolgen van de coronapandemie. In april werd de releasedatum verplaatst naar september.

De game speelt zich af in het sciencefiction-universum van Warhammer 40,000. Dat is een verre toekomst waarin de mensheid geleid wordt door een ondode, 48.000 jaar oude God-keizer die zijn gigantische rijk alleen maar inzet voor oorlogen. En die oorlogen zijn er genoeg: de keizerlijke legers vechten constant tegen aliens, ketters en mutanten door het hele universum. De game is aangekondigd voor de Xbox Series X|S en Windows.

Fatshark heeft eerder ook games gemaakt die gebaseerd zijn op de fantasy-tegenhanger van Warhammer 40,000. Het gaat om Warhammer: End Times - Vermintide en Vermintide 2, die respectievelijk in 2015 en 2018 verschenen. De gameplay van Darktide lijkt op dat van de Vermintide-spellen. Spelers moeten zich in groepsverband door levels heen banen die wemelen van de vijanden. Velen daarvan zijn zwak, maar anderen kunnen veel meer schade aanrichten of hebben speciale krachten.